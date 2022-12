Vi blir utsatt for fornorskning akkurat nå

Reinsdyr vandrer rundt vindmøllene på Fosen.

Sametinget blir infiltrert, og vi opplever at vi blir utsatt for pågående menneskerettighetsbrudd. Resten av landet er stille.

De fleste kjenner til fornorskningspolitikken som ble ført mot samene frem til ca. 1960. De har hørt om samiske barn som ble sendt på internatskoler og måling av hodeskaller for å bevise at vi var mindre mennesker enn nordmenn. De fleste vil i dag si at dette var en urettferdig politikk.

Likevel er stemmer utenfor Sápmi stille når våre rettigheter nok en gang er sterkt truet. La meg fortelle deg litt om hva som foregår akkurat nå.

NRK avslørte nylig at flere Frp-politikere som ikke er samer, er med i sametingets valgmanntall. De kan da stemme ved sametingsvalget. Frp har tidligere fremmet forslag om å ta ned Sametinget. Jeg, og mange andre, ser derfor på denne infiltreringen i valgmanntallet som et forsøk på å slå sprekker i Sametinget fra innsiden.

Hvis dette ikke blir tatt skikkelig tak i, kan vi i verste fall miste retten til å bestemme i saker som har direkte innflytelse på vårt liv og hverdag. Det blir en forlengelse av fornorskningspolitikken.

Parallelt med dette bedriver den norske stat det vi opplever som pågående menneskerettighetsbrudd mot oss.

For over et år siden ble det avgjort i Høyesterett at vindmøllene på Fosen (utbygd av Fosen Vind, der Statkraft er største eier) må fjernes. Samene gikk til sak siden utbyggingen har gått hardt ut over beiteområder for reinen.

Bakgrunnen for høyesterettsdommen er blant annet internasjonale forpliktelser gjennom artikkel 27 i FNs konvensjon om sivile og politiske rettigheter.

Disse vindmøllene er fremdeles ikke fjernet. Basert på denne dommen mener mange at dette er et menneskerettighetsbrudd.

Under fornorskningstiden var det vanlig å ta fra oss beiteområder og hindre oss i å drive reindrift. Jeg ser lite forskjell på det Norge gjorde med våre områder da og nå.

Vi står stadig i fare for å miste rettigheter som er avgjørende for at vi skal finnes. Bare fordi politikken ikke lenger kalles «fornorskningspolitikk», betyr ikke det at det ikke fortsatt er en kamp for å bevare våre rettigheter og områder.

Vi er under hardt press, og vi trenger at storsamfunnet lytter.

Ida Helene Benonisen, samisk poet