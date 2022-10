Uredelig retorikk fra Senterpartiet

Dette er et debattinnlegg.

Vi samler opp avisens kortinnlegg i spalten «Kort sagt». Her er dagens innlegg.

Ulike senterpartister har de siste ukene forsøkt å benekte at det å kutte Noah fra budsjettet var et ideologisk grep.

Halvard Brundtland i Senterungdommen føyer seg inn i rekken (Aftenposten 11. oktober). Det hevdes at regjeringen «prioriterer organisasjoner som jobber med demokrati, medborgerskap og ungdomsmedvirkning», og at Noah ikke gjør det.

Men Noah jobber absolutt med dette. Tusenvis av både unge og eldre krever bedre rettigheter for dyr og natur, takket være Noah. Det er kanskje ikke Senterpartiets foretrukne folkeengasjement, men det er medborgerskap og ungdomsmedvirkning på sitt beste.

Videre hevdes det feilaktig at Noah har «ingen vedtekter, lokallag eller noen form for årsmøte». Noah har både vedtekter og årsmøter. Og vi skaper lokalt engasjement for dyr i hele Norge.

Til sist dukker imidlertid det ideologiske argumentet opp også i Brundtlands innlegg: Noah beskrives som en «landbruksfiendtlig» organisasjon som vil «bygge ned norsk landbruk».

Også dette er feil. Noah kjemper for å bygge opp et fremtidsrettet, dyrevennlig og bærekraftig landbruk – en omstilling i plantebasert retning.

Dette er den reelle grunnen til at Senterpartiet kutter Noah-støtten. De vil svekke en aktør som jobber for landbrukspolitiske mål som de selv ikke har, et landbruk som tar hensyn til dyr, natur og klima.

Siri Martinsen, leder, Noah – for dyrs rettigheter