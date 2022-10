Ikke på noe tidspunkt har jeg skrevet at «sanksjonene mot Russland er folkerettsstridige»

Cecilie Hellestveit Konflikt- og folkerettsforsker. Forfatter av boken «Dårlig nytt fra Østfronten».

Hvorfor blir jeg tillagt folkerettslige oppfatninger jeg ikke har? skriver Cecilie Hellestveit.

Vi må forholde oss til folkeretten slik den er, på godt og vondt.

Debatt

Folkerettsjuristene Geir Ulfstein og Stian Øby Johansen har bladd i min bok «Dårlig nytt fra Østfronten». Det er en bok som ikke handler om folkerett, men om Russlands aggresjonskrig og effektene av den. I tillegg har de samlet sammen ulike avisartikler hvor undertegnede har vært intervjuet. Basert på dette materialet har de utledet påstander som de tillegger meg, og som de i et innlegg i Aftenposten 28. september mener både er oppsiktsvekkende og uholdbare.

De skriver at «Hellestveit ser ut til å hevde» at delelinjen kan oppheves. Videre «ser Hellestveits forsvar ut til å være» at skillet mellom jus og politikk viskes ut. Sågar «ser Hellestveit ut til å mene at sanksjonene mot Russland er folkerettstridige». De fleste av påstandene de tillegger meg, finner jeg like uholdbare og oppsiktsvekkende som Ulfstein og Øby Johansen gjør selv. Jeg finner det også uholdbart og oppsiktsvekkende at de tillegger meg slike påstander. Ulfstein og Øby Johansen har kokt mye suppe på lite spiker.

Rett til selvforsvar

La meg ta det viktigste. Norge har rett til selvforsvar mot angrep på norske oljeinstallasjoner på sokkelen. Militære angrep mot norske oljeinstallasjoner på sokkelen fra en fiendtlig stat med luft- og sjøkapasiteter dekkes av folkerettens regler om selvforsvar. Retten er også er nedfelt i FN-paktens artikkel 51.

Dersom angrepet er av en viss størrelse, vil det anses som «et væpnet angrep» mot Norge. Dersom Norge kan godgjøre hvem som står bak, vil Norge kunne svare med militærmakt. Vi kan også be om hjelp fra Nato-alliansen i overenstemmelse med Nato-paktens artikkel 5.

Jeg har altså ikke hevdet at selvforsvarsretten i FN-pakten eller Nato-paktens artikkel 5 om kollektivt forsvar ikke vil gjelde ved et slikt angrep i Nordsjøen.

Stater med ulik oppfatning

Russland har brutt FN-paktens artikkel 2(4) gjennom å gå til invasjonskrig mot Ukraina. Dette er et klart tilfelle av aggresjon i henhold til folkeretten. Her er vi hjertens enige. Problemet er at enkelte stater har en annen oppfatning.

Mitt poeng er at så lenge det ikke foreligger vedtak fra FNs sikkerhetsråd som med bindende virkning for alle stater fastslår at Russlands invasjon ER aggresjon, står andre stater fritt til å tolke hendelsesforløpet annerledes.

For eksempel har Sør-Afrika støttet Russlands versjon og uttalt at dette er «eskalering av en eksisterende konflikt». Jeg støtter ikke Sør-Afrikas versjon. Jeg gjør simpelthen oppmerksom på at den finnes, at den kan finnes fordi Sør-Afrika ikke er bundet av en sikkerhetsresolusjon, samt hvilke følger det har at noen stater har inntatt denne holdningen.

Ikke på noe tidspunkt har jeg skrevet, ytret eller ment at «sanksjonene mot Russland er folkerettsstridige», slik Ulfstein og Øby Johansen tillegger meg.

Folkeretten på godt og vondt

Når det gjelder maktforbudet, har domstolen i Haag i saken om amerikanske angrep mot iranske oljeplattformer fra 2003 ikke tolket maktforbudet i FN-paktens artikkel 2(4), men derimot retten til selvforsvar.

Selv i det ytre rom vil stater ha selvforsvar for sine installasjoner, for eksempel den amerikanske satellitten som (trolig) Russland angrep tidlig i krigen. At en stat har selvforsvarsrett for sine installasjoner utenfor territoriet, er ikke ensbetydende med at man har suverene rettigheter. Slik er det også på sokkelen.

Vi har selvforsvarsrett for oljeinstallasjonene, men ikke statssuverenitet utenfor statsterritoriet, slik vi har innenfor grensene.

Vår krevende situasjon er at vi står overfor et revisjonistisk og militært aggressivt Russland. Da må vi forholde oss til folkeretten slik den er, på godt og vondt. Det inkluderer det faktum at det finnes spørsmål folkerettens regler ikke løser fullt ut, eller til vår tilfredshet. Jeg strever med å forstå formålet med å tillegge meg folkerettslige oppfatninger jeg ikke har, bare fordi jeg påpeker dette.