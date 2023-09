Er demokratiet reddet om Høyre ikke mister oppslutning?

Det er Erna Solberg (bildet) som bestemmer om Erna Solberg skal sitte. Det interessante er hva som skal ligge til grunn for vurderingen, skriver innleggsforfatteren.

Velgere tilgir enkeltpolitikere. Men deres tillit til systemet er avhengig av åpenhet.

Publisert: 25.09.2023 20:00

Velgerens tillit til det demokratiske systemet er avgjørende for dets overlevelse, skriver forskerne Johannes Bergh og Atle H. Haugsgjerd i sin bok «Politikk i urolige tider».

Den tilliten må ikke forveksles med oppslutningen til partier med inhabile politikere.

Det er ikke valgjuks

Det er blitt skrevet mye om aksjehandelen som Erna Solberg (H) har sagt at gjorde henne inhabil ved flere anledninger mens hun var statsminister.

Mye er sant, noe kan være sant, og noe er helt usant. For eksempel at det har forekommet valgjuks. Det er feil. Valg er ikke et politisk argument. Hvorvidt Høyre forsøkte å holde tilbake informasjon før valget, vet vi ikke. Men det er ikke valgjuks.

Det er for så vidt imponerende å tillegge norsk politikk så strategiske evner, bybanesaken i Bergen eller konsekvensen av oljeskattepakken tatt i betraktning.

Uansett hvordan utfallet av denne saken blir, må det stå to ting igjen: fri presse og et fritt og rettferdig valg.

Det er Erna Solberg som bestemmer om Erna Solberg skal sitte. Det interessante er hva som skal ligge til grunn for vurderingen.

Partioppslutning er irrelevant for demokratiet

Professor Tor Midtbøs glimrende arbeid i «Skandaler i norsk politikk» (2007) er på en god måte blitt gjengitt av kommentator Harald Stanghelle i denne avisen.

Siden da har det vært flere skandaler, og nye velgere er kommet til. At Rødt falt på målingene etter solbrillesaken, at Kristelig Folkeparti (KrF) gjorde et svært dårlig valg etter at partileder Kjell Ingolf Ropstad gikk av, og at Arbeiderpartiet gjorde et dårlig valg etter en sommer med saker om partilederens økonomi i 2017, kan skyldes sakene. Eller det kan skyldes at velgere rett og slett ikke var interesserte i å stemme på Rødt, KrF eller Arbeiderpartiet det året.

Hvorvidt habilitetssakene skader partienes oppslutning, er ikke så demokratisk interessant. At Høyre ikke har mistet oppslutning, er et mål på Høyre-velgeres tillit til Erna Solberg, ikke på tillit til politikken generelt. Den er viktigere.

Demokrati vs. gjenvalg

Nordmenn har høy tillit. Nærmest uansett, som Arendalsuka samvittighetsfullt har målt over år. Etter 22. juli 2011 viste innbyggerundersøkelsen at nordmenn hadde høy tillit til politi, forsvar og storting, selv om det var avdekket fatale feil hos alle tre. Denne høye tilliten må ikke tas for gitt.

Statsviteren Pippa Norris’ referanseverk om politisk tillit skiller mellom tillit til enkeltpolitikere og tillit til institusjonene. Hun viser hvordan man fint kan ha lav tillit til en politiker, men høy tillit til systemet. Det sistnevnte kan påvirkes av maktens evne til å kontrollere og sanksjonere seg selv.

Institusjonell tillit avhenger av om kvaliteten på de politiske prosessene og resultatene lever opp til innbyggerens forventninger. Tillit er det den politiske legitimiteten kommer fra. Det nytter lite om oppslutningen til et enkeltparti med en inhabil politiker ikke faller nevneverdig om det er få som går og stemmer i det hele tatt.

Som blant annet forskeren Johan P. Olsen har vist, er det større behov for regler for å utvise ansvarlighet (accountability) i land med høy grad av korrupsjon og lav grad av tillit. Reglene er et virkemiddel for å etablere orden. Som et tegn på at det finnes noen som passer på makten. I Norge har det lenge vært aksept for at makten passer på seg selv. Flere har etterspurt flere formelle regler her.

Tillit forholder seg ikke til Økokrim

Det er ikke normer som skaper tillit. Det er hvordan de blir fulgt, og hva som skjer når de brytes.

Innbyggerundersøkelsen 2021 viser at vi har høyere tillit til Stortinget enn til de politiske partiene. I samme undersøkelse oppgir nesten 40 prosent at de tror det forekommer korrupsjon i staten.

Som forskerne Signe Bock Segaard og Jo Saglie viste i sin rapport fra 2023, er de med lavest institusjonell tillit de uten høyere utdanning samt arbeidsledige og personer på annen trygd eller pensjon (ikke alderspensjonister).

Tillit forholder seg ikke til Økokrim. Velgere tilgir enkeltpolitikere. Men deres tillit til systemet politikere henter legitimitet og makt fra, er avhengig av åpenhet og om politikken imøtekommer deres forventinger til hva det vil si å styre et land. Fravær av konsekvenser eller dokumentasjon kan rokke ved den. Ivaretagelse av demokratiet måles ikke av politikeres evne til å mobilisere egne velgere.