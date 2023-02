Lærerne er veggpryd på arbeidslivets dansegulv

28.02.2023 14:06

Lærerne fortviler, skriver Steffen Handal i Utdanningsforbundet.

Nylig kom lønnsstatistikken for 2022: Lærerne har dårligst lønnsutvikling av alle yrkesgrupper!

Dette er et debattinnlegg. Eventuelle meninger i teksten står for skribentens regning. Hvis du ønsker å delta i debatten, kan du lese hvordan her

Lærerne fortviler etter seks år på rad med nedprioritering og straff på mange tusen kroner etter fjorårets streik. Lønnsforhandlingene fremstår som en rituell dans, der regler og ritualer sørger for at ikke alle blir budt opp på arbeidslivets dansegulv. Lærerne er blitt til veggpryd.

Lønnstapere

Det at lærerne skulle få mindre enn de andre for sjette året på rad, gjorde at det ikke var noen annen mulighet enn streik for lærerne etter fjorårets forhandlinger. En streik regjeringen satte en stopper for, med særdeles vage begrunnelser.

17. februar kom rikslønnsnemndas kjennelse som gjør at lærerne i skoler og barnehager taper tusenvis av kroner sammenlignet med de andre på dansegulvet. 20. februar kom lønnsstatistikken for 2022: Lærerne har dårligst lønnsutvikling av alle yrkesgrupper!

Reglene – og de som forvalter reglene for rumbaen, holder oss utenfor dansegulvet.

Kommunene sparte på streiken

Frontfaget har høy oppslutning og hviler på en solidarisk tanke om at vi sammen skal sikre at noen ikke drar fra andre. Men praktiseringen av frontfaget må også bære sin del av skylden for at offentlig ansatte generelt, og lærerne spesielt, i flere år nå kommer ut under frontfagets ramme, og industrien over.

Ansatte i privat sektor med over fire år høyere utdanning tjener i dag 300.000 mer enn sine kolleger i offentlig sektor med like lang utdanning!

Skal frontfagsmodellen ha legitimitet, må den sikre alle arbeidstagere som er en del av systemet, hvis ikke mister lærerne tillit til systemet. Det undergraver legitimiteten til frontfaget og blir et problem for alle.

Lærerne forhandler med KS, kommunens interesseorganisasjon. Fjorårets lærerstreik ble Norges lengste uten at lærerne ble hørt. Og når fasit kom, viste den at lærerne holder frem med å tape sammenlignet med alle andre. Samtidig sparte norske kommuner 850 millioner kroner på streiken. Det er et dårlig incentiv for å komme lærerne i møte, når arbeidsgiver ikke taper økonomisk på streik.

Nemnda ender på arbeidsgivers side

27. september 2022 ble streiken avsluttet med tvungen lønnsnemnd av regjeringen. KS var vel vitende om at rikslønnsnemnda nesten aldri lander på noe annet enn arbeidsgivers påstand. Og fikk rett. Rikslønnsnemnda er ikke noe annet enn et ritual arbeidstagerne skal gjennom, før nemnda ender på arbeidsgivers side kledd i en ferniss av nøytralitet.

LO har stor makt, og den makten har de brukt mot lærerne

LO har stor makt, og den makten har de brukt mot lærerne: De støttet ikke lærerstreiken, de vil beholde frontfaget som det er, de støttet rikslønnsnemnda mot sitt eget lærerforbund SL, og i sentralstyret til Arbeiderpartiet benytter de enhver anledning til å minne om at «hele laget» skal med. Bare ikke lærere!

Vertskapet på denne festen er regjeringen. De kan endre på systemet og skape en ny dans som lar lærerne svinge seg på dansegulvet sammen med alle andre. Allerede nå kan de gjøre to ting: 1) tilføre ekstra midler til potten for å kompensere for tidligere tap, og 2) forvente at partene endrer spillereglene slik at alle har lik mulighet til å ha samme lønnsutvikling.