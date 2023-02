Forvrengning av sitater om Ukraina

27.02.2023 23:45

Kommentator Andreas Slettholm har på sin egen måte lest siste nummer av tidsskriftet Vardøger (Aftenposten, 24. februar).

I kommentaren er det ikke rom for nyanser, men desto flere forvrengninger av sitater isolert fra sammenhengen, noe som går særlig ut over undertegnede. La det likevel være klart: Hverken jeg eller noen andre bidragsytere i Vardøger støtter Russlands krig i Ukraina. Slettholm greier heller ikke å gi belegg for det.

Det er særlig én løsrevet setning Slettholm henger seg opp i: «At Russland «måtte» annektere Krim etter det US-kontrollerte i kuppet i Kiev 2014, kan umulig være vanskelig å «forstå». (s. 137)

Setningen er en komprimert oppsummering av hvorfor den russiske ledelsen, slik den selv oppfattet situasjonen, så seg tvunget til – «måtte» – annektere Krym etter det US-kontrollerte kuppet. Kåre Willoch var inne på det samme da han i 2018 i boken «Alt med måte. Politiske samtaler» på side 100 uttrykte skepsis til å ta Ukraina inn i Nato:

«Ingen burde bli overrasket over at Russland kunne se dette som en trussel, efter at de hadde mistet en stor del av sitt imperium ... Det ville jo føre til at amerikanske styrker kunne plasseres 450 km fra Moskva, og slik at deres eneste betydningsfulle flåtebase i syd (på Krim) kunne havne i et NATO-land. Russiske politikere kan jo ikke handle ut fra noe annet enn det de selv ser og oppfatter som andres motiv og mål.»

Se Oddbjørn Magne Melle: «Nedteljing til krig i Ukraina. Geopolitisk perspektiv på varsla konflikt» i Vardøger.

Hans Ebbing, Vardøger