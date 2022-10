Det er selvsagt at Norge har selvforsvarsrett ved angrep mot petroleumsinstallasjoner

Jeg kan forsikre om at jeg har samme holdning og oppfatning som jeg har hatt i årevis, skriver Cecilie Hellestveit i sitt svarinnlegg.

Det har jeg aldri stilt spørsmål ved.

Geir Ulfstein og Stian Øby Johansen ved Universitetet i Oslo mener i et innlegg 10. oktober at «Hellestveit fortsatt forvirrer». De hevder også at jeg har «endret holdning». Jeg kan forsikre om at jeg har samme holdning og oppfatning som jeg har hatt i årevis – uttrykt i mange ulike formater. I det følgende skal jeg kort forsøke å redusere forvirringen.

Ulfstein, Johansen og undertegnede er enige om at folkeretten er viktig og trolig vil bli enda viktigere fremover, fordi risikoen for mellomstatlig krig ser ut til å øke. Vår uenighet handler om forholdet mellom maktforbudet i FN-pakten artikkel 2(4) og retten til selvforsvar, samt hva domstolen i Haag har etablert i en dom fra 2003 om amerikanske militære angrep mot oljeplattformer på Irans sokkel i 1987/88 under krigen mellom Iran og Irak.

Ulfstein og Johansen hevder at maktforbudet i FN-pakten artikkel 2(4) mot å true/bruke militær makt mot den territorielle integriteten eller politiske uavhengigheten til en annen stat, og selvforsvarsretten (kodifisert i FN-paktens artikkel 51) er «to sider av samme sak». Min forståelse er at det i stor grad er overlapp mellom de to bestemmelsene, men ikke alltid. Maktforbudet i 2(4) gir suverene stater beskyttelse mot angrep/trusler mot suverent territorium og for sin politiske uavhengighet og rett til selvforsvar dersom man angripes.

Selvforsvarsretten går imidlertid lenger og kan også gi rett til å svare på angrep som finner sted utenfor suverent territorium. Oljeplattformdommen er et godt eksempel.

Nøytrale skip ble angrepet

Under Iran-Irak-krigen ble en rekke nøytrale skip som fraktet olje, angrepet i Persiabukta. Det gjaldt også amerikanske fartøyer. USA påberopte seg selvforsvar og angrep iranske oljeplattformer på iransk sokkel for å stanse angrep mot nøytrale skip.

Det var ikke maktforbudet i FN-pakten som beskyttet disse fartøyene, men folkerettens regler om nøytralitet i krig (dommens paragraf 44). Nøytrale fartøyer skal aldri angripes såfremt de ikke frakter våpen til en av partene. Domstolen behandlet spørsmålet om USAs motangrep var å anse som «selvforsvar».

Amerikanerne anførte at de hadde rettet angrepene mot oljeplattformer på Irans sokkel nettopp for å unngå suverent iransk territorium. USA anså at angrep mot iransk suverent territorium ville implisere USA direkte i krigen mot Iran på irakisk side. For i motsetning til angrep mot Irans sokkel, ville angrep mot iransk territorium være brudd med maktforbudet i FN-pakten artikkel 2(4). Det er denne forståelsen også undertegnede gir uttrykk for. Maktforbudet beskytter iransk (og norsk) suverent territorium. Sokkelen kommer i en litt annen kategori.

Domstolen i Haag tok ikke stilling til om maktforbudet i FN-pakten dekker sokkelen, for det hadde den ikke jurisdiksjon til (dommens paragraf 42). Ulfstein og Johansen avviser den amerikanske tolkningen og konkluderer selv på et spørsmål domstolen unnlater å svare på. Deretter benytter de dommen som autoritativ kilde for sitt syn. Ulfstein og Johansen leser ut av dommen at den også handler om maktforbudet i FN-pakten, og at «maktforbudet i 2(4) dekker sokkelen». Hvordan de får til slik folkerettslig akrobatikk, får de selv redegjøre for. Etter mitt skjønn omhandler dommen selvforsvarsrett for nøytrale fartøyer i krig.

Hva kreves?

Dommen har særlig interesse for oss fordi den behandler vilkårene for attribusjon (å tillegge et angrep til en annen stat) før man kan påberope seg selvforsvar. Altså – hva kreves før man kan slå fast «hvilken stat som står bak et angrep».

Domstolen i Haag konkluderer i dommen fra 2003 at det er svært mye som skal til. Igjen er jeg skeptisk til å utvide dommens betydning til FN-paktens maktforbud i 2(4). Saken dreier seg om en krigssituasjon, hvor to krigførende parter har evne, vilje og gjerne motiv for angrep på nøytrale skip. I slike situasjoner skal det mye til før nøytrale tredjeparter med sikkerhet kan fastslå hvem som står bak.

I denne saken var 113 (!) påståtte iranske angrep mot nøytrale skip over tre år ikke nok til å konkludere at angrepene i saken kunne tillegges Iran. Etter mitt skjønn skal vi være meget forsiktige med å trekke den konklusjon at domstolen her behandler terskel for attribusjon for brudd på maktforbudet i 2(4), slik Ulfstein og Johansen synes å gjøre. Dommen handler om nøytrale skip som seiler i et område hvor reglene for sjøkrig gjelder mellom to krigførende nasjoner. Det er (og bør være!) en annen situasjon enn maktforbudet i FN-pakten.

At Norge har selvforsvarsrett ved angrep mot petroleumsinstallasjoner på norsk sokkel, har undertegnede aldri stilt spørsmål ved. Det er selvsagt.