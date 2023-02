Castillo må tilbake i presidentstolen i Peru

08.02.2023 01:00

Dette er et debattinnlegg. Eventuelle meninger i teksten står for skribentens regning. Hvis du ønsker å delta i debatten, kan du lese hvordan her

30. januar kommer Julio A. Ubillús ved Perus ambassade med en renvasking av kongressens kupp mot Perus lovlig valgte president Pedro Castillo.

Sommeren 2021 ble den tidligere lederen for lærernes fagforening valgt til president etter å ha vunnet den andre valgrunden mot høyrekandidaten Keiko Fujimori med 50,12 prosent av stemmene. Castillo gikk til valg på at han ville gjøre helse og utdanning lettere tilgjengelig og billigere for alle de 33 millioner peruanerne.

Motstanden mot Castillos forslag til reformer kulminerte 7. desember 2022 da Perus kongress kuppet presidenten. Han ble satt i fengsel og beskyldt for å gjennomføre et selvkupp. Visepresident Dina Boluarte overtok og innførte unntakstilstand.

Sterkest rammet ble urfolkene. Voldelig overtagelse av deres områder til gruvedrift og utvinning av mineraler med påfølgende forurensing av grunnvann og forgiftning av befolkningen er ikke bare grunnleggende brudd på universelle menneskerettigheter, men også brudd på ILO-konvensjonen om urfolksrettigheter.

Ubillús unnlater å nevne at regjeringen er under etterforskning av Perus riksadvokat for å ha vært ansvarlig for 58 drap på sivile i landet siden kuppet.

Vi mener løsningen vil være å sette Pedro Castillo tilbake i presidentstolen.

Rosa Inquiltupa Erdahl, master i urfolksstudier

Hernán Rojas, RAPMO, Støttenettverk for mapuche og andre urfolk

Generi Artells, Norsk-katalansk forening