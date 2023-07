Økt demokratisk kontroll – ikke mistillit

De største og viktigste beslutningene som fattes i det offentlige, må fattes i politiske organer, skriver Ola Borten Moe.

Aftenposten beskriver nedleggelse av studiesteder som et rent faglig spørsmål. Men det er langt mer enn det.

04.07.2023 22:30

I regjeringens forslag til ny universitets- og høyskolelov plasseres ansvaret for nedleggelse av studiesteder hos Kongen i statsråd. Det har fått både stortingsrepresentant Abid Raja (V) og Aftenpostens lederskribent til å rope om at jeg skal ha mistillit til utdanningssektoren.

Denne kritikken bommer. Det grepet vi tar nå, handler i realiteten om å sikre demokratisk kontroll over beslutninger med potensielt store konsekvenser for lokalsamfunn, næringsliv og arbeidsplasser.

Det eksisterer ingen statlige studiesteder i Norge som ikke er opprettet som resultat av politiske prioriteringer. Da er det rett og rimelig at det også er et politisk ansvar å legge dem ned.

Et nasjonalt perspektiv

I 2019 sto Solberg-regjeringen passivt og så på at styret ved Nord universitet la ned campus Nesna. Samtidig jobbet den i det skjulte for å få Nord universitet til å opprettholde andre studiesteder. Plasseringen av ansvar var utydelig. Med denne lovendringen klargjør vi ansvarsforholdene.

Aftenposten beskriver nedleggelse av studiesteder som et rent faglig spørsmål. Men det er langt mer enn det. Det handler om arbeidsplasser, næringsutvikling, bosetting og en lang rekke andre forhold. Det har også et nasjonalt perspektiv.

Vi må ha utdanningstilbud i hele landet for å tilgjengeliggjøre utdanning for flest mulig. Men først og fremst handler lovendringen om prinsipper for demokratisk styring.

Åpne spilleregler

De største og viktigste beslutningene som fattes i det offentlige, må fattes i politiske organer. Det er avgjørende for den politiske legitimiteten for samfunnsutviklingen og for tilliten befolkningen har til demokratiet.

For politiske ledere kan det kanskje være komfortabelt å overlate de vanskeligste beslutningene til andre – og holde krevende saker på en armlengdes avstand. Men i saker av så stor betydning som nedleggelse av studiesteder bør ikke regjeringen tillates slik komfort.

Vi har ansvaret, og vi må ta ansvaret. Nå bidrar vi til å gjøre spillereglene åpne og forutsigbare, slik det bør være i et demokratisk samfunn.