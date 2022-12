God jul! Du har sparken! Hilsen regjeringen.

Anne-Cecilie Kaltenborn administrerende direktør, NHO Service og Handel

Tross klare advarsler fra næringslivet og en rekke eksperter tvinger regjeringen igjennom lover og forskrifter som vil gi mange negative følger for bedrifter, norsk økonomi og norske arbeidsplasser, skriver Anne-Cecilie Kaltenborn (bildet) i Næringslivets hovedorganisasjon.

I et år med økte kostnader og mye utrygghet for folk sender regjeringen følgende julegave til mange med fast jobb i bemanningsbransjen: Finn deg en ny jobb!

Det er resultatet for mange som i dag jobber i bemanningsbyråer, etter at Stortinget snart vedtar innstramminger i innleie fra bemanningsbyråene.

Mer enn 50.000 personer har fast jobb i bemanningsbyråer. Mange får snart ikke lov til å jobbe for arbeidsgiveren sin. Det vedtar Stortinget. Dermed må de sies opp.

Det er jo bare å skaffe seg ny jobb, sies det. Kanskje det. Og kanskje ikke. Det kommer an på om de finner en ny arbeidsgiver.

Vi vet ikke. Men vi vet at mange må sies opp fra en fast og trygg jobb og kastes ut i uvisse. På grunn av et stortingsvedtak! Tygg litt på den.

Tilgang på arbeidskraft strupes

Regjeringens regelråd har i høringsrundene slaktet forslagene. De er ikke utredet, sier de. Men lytter regjeringen til dette? Nei da! Regjeringens svar er at det har vært en samfunnsdebatt om innleie.

For mange bedrifter vil forslagene bety at tilgang på arbeidskraft strupes. I næringslivet vil viktige investeringer som kan skape verdier og arbeidsplasser, bremses.

Konsekvensen er størst der tilgangen på arbeidskraft er minst: i distriktene. Særlig små og mellomstore bedrifter rammes. Men heller ikke dette affiserer regjeringen.

Gått over i det absurde

Regjeringen sa i forbindelse med statsbudsjettet at det viktigste er å få kontroll med inflasjonen, bremse rentehevinger og hindre økt arbeidsledighet. Da er det et paradoks at et inflasjonsskapende forslag som begrenser tilgang på arbeidskraft, presses gjennom.

Politikken har her gått over i det absurde. Tross klare advarsler fra næringslivet og en rekke eksperter tvinger regjeringen igjennom lover og forskrifter som vil gi mange negative følger for bedrifter, norsk økonomi og norske arbeidsplasser. Og det er helt sikkert at tusenvis av fast ansatte i norske bemanningsbyråer må sies opp.

Kaste mange ut i usikkerhet

Stortinget skal vedta forbud mot innleie til bygningsindustrien i Oslo, Viken og Vestfold. Totalt omfatter dette 5000 arbeidstagere. Disse vil ikke automatisk finne seg jobb i en annen norsk bedrift. De kan like gjerne bli ansatt hos en utenlandsk underentreprenør med dårligere betingelser og vern.

I tillegg vedtas forbud mot å leie inn til midlertidige behov i bedrifter som ikke har «sentral tariffavtale med innstillingsrett». Svært mange bedrifter i Norge har ikke en slik tariffavtale, siden det forutsetter medlemskap i en fagforening blant en viss andel ansatte. Å leie inn for å sette i gang prosjekter og investeringer – for å ta sesongvariasjoner og produksjonstopper, blir her forbudt.

I stedet for en fast og trygg jobb mener regjeringen det er bedre at ansatte skal ansettes «direkte» på den enkelte arbeidsplass og heller bli permittert når det ikke er oppdrag.

Vi har alle behov for trygghet og forutsigbarhet, slik at vi kommer gjennom det vanskelige – enten vi er bedriftseiere eller arbeidstagere. Regjeringen velger heller å kaste mange med fast jobb ut i usikkerhet.

Det er litt av en julegave å sende til vanlige folk!