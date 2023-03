Russland har fortsatt bare den nest største hæren i Ukraina

19.03.2023 19:30

Ukrainske soldater fraktes fra fronten ved Bakhmut til sykehus i Dnipro.

Men mediene viser i for stor grad frem kun Russlands svakheter.

14. mars publiserte Aftenposten en norsk versjon av en artikkel fra den anerkjente avisen The Washington Post. Artikkelen viser til at Russland nå har 325.000 soldater i Ukraina, og at ytterligere 150.000 soldater var mobilisert.

Tallene er antagelig riktige, men The Washington Posts journalister legger også til at ukrainske kilder ved fronten rapporterer at de er undertallige. Dette trengs å nyanseres kraftig.

Den anerkjente publikasjonen The military Balance 2023, utgitt av Det internasjonale sentret for strategiske studier, rapporterte for eksempel at Ukraina hadde så mye som 688.000 tusen soldater. Den anerkjente eksperten Michael Kofman anslår at Ukraina har 800.000 soldater etter å ha kommet tilbake fra fronten av Ukraina i mars. Tallene fra mange respekterte kilder gir en ukrainsk numerisk overlegenhet som blir underkommunisert i artikkelen. Russlands styrker er fortsatt den nest største hæren i Ukraina.

Stor utskifting

I begynnelsen av konflikten besto ukrainske og russiske styrker av relativt veltrente soldater. På russisk side besto den første angrepsstyrken av yrkessoldater og spesialstyrker, både luft-landstyrker, marinestyrker, og såkalte spetznas.

På ukrainsk side hadde man mange både offiserer og soldater som hadde deltatt på Natos treningsprogram. I dag er et flertall av mannskapene i de avdelingene som utkjempet slagene i februar-mars 2022, enten døde eller skadede.

På mange måter er både den russiske og ukrainske hæren som i dag kjemper, veldig forskjellige fra for ett år siden. Kampene kjempes i dag av relativt nye og uerfarne soldater som ikke er vant til kamp. Soldater som inntil for kort tid siden hadde vanlige jobber, som tannleger, barnehageassistenter og snekkere, er blitt mobilisert for å utkjempe krigen.

Soldater som nettopp er kommet fra det sivile, er ikke mentalt vant til krig. Dette kan forklare at soldater «plutselig forlater posisjonene sine under åpen ild og som mangler selvtillit i håndtering av skytevåpen». The Washington Post setter søkelys på slike eksempler i ukrainsk tjeneste.

Men mangel på erfaring blant troppene gjelder i aller høyeste grad de nye russiske styrkene også. I dag er det to parter som er relativt likt balansert når det gjelder (mangel på) trening og erfaring. Og Ukrainas problemer blir mindre alvorlige når man forstår at russerne lider under de samme problemene.

Mer erfaring

Det er viktig å merke seg at Natos treningsprogrammer for Ukraina er for lite omfattende i dag til å bøte på disse problemene. Det er også viktig å huske på at reservesoldater blir bedre og bedre etter tid i felt. Reservestyrker som overlever, blir erfaringsmessig mye bedre etter mange måneder i kamp.

Artikkelen bidrar likevel til to viktige diskusjoner. For det første er det liten tvil om at artillerimangel er en viktig faktor som begrenser operasjoner. Vestens forsyningstempo er ikke tilpasset en moderne industriell krig, og kapasiteten og lagrene er for små, kanskje som et resultat av vestens søkelys på ‘just in time’ og erfaringer med mindre militære intervensjoner under krigen mot terror.

Artikkelens poenger understreker hvor mye Ukraina faktisk trenger forsyninger, spesielt av artilleriammunisjon. Artikkelen motvirker også en generell tendens, også i norske medier, til å rette søkelys kun på russiske svakheter, og ikke se våre egne svakheter. Det siste momentet er viktig for å forstå konfliktens dynamikk.