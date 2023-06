Ikke vær faren min. Vær «Turid».

«Hvis du får en kjæreste av samme kjønn, er han ikke velkommen hjem til oss.»

Året var 1999. Høstferien. Jeg gikk i 5. klasse og skulle snart fylle 11 år. Vi satt i bilen på vei til fjellet. På radioen ble et kjærestepar intervjuet om kjærlighet. De var to menn.

Det var da kommentaren spontant og høylytt smalt fra min far bak rattet på en stasjonsvogn fullastet på vei til familieferie.

En femteklassings håndskrift

Uken før hadde vi hatt om kropp og helse, som læreplanen fra 1997 kalte det. Læreren vår «Turid» var egentlig ganske genial den gang.

Vi hadde alle fått lapper som vi kunne skrive anonyme spørsmål på, hun samlet inn og blandet dem i en bolle. Så svarte hun på alle spørsmålene. Én og én lapp etter tur.

Det var mange spørsmål.

Er det normalt å få hår på tissen? Hvor lang skal en penis være? Hvorfor får ikke alle pupper samtidig? Hva er mensen?

Alle i klasserommet ventet nok først og fremst spent og nervøst på å få svar på sitt eget spørsmål. Også jeg.

Er det normalt at en gutt har lyst til å være kjæreste med en gutt?

Læreren så ut av vinduet et øyeblikk. Det føltes som en evighet.

«De fleste jenter forelsker seg og vil være kjæreste med en gutt. De fleste gutter forelsker seg i og vil være kjæreste med en jente. Men noen gutter blir forelsket og vil være kjæreste med gutter, og noen jenter blir forelsket i og vil være kjærester med jenter. Og alt dette er helt greit. Og kjærlighet er like fint uansett», svarte hun.

Selv om vi i klassen ikke visste hvem som hadde skrevet lappene, så visste hun det. Hun kjente igjen en femteklassings håndskrift på flekken.

Får jeg husarrest resten av livet?

Da vi gikk fra skolen den dagen, kom «Turid» bak meg i trappen og sa:

«Du er helt normal. Samme hva andre måtte si.»

Det var første gang alle brikkene falt på plass for meg. Hvorfor jeg synes det var dumt at kyss, klapp og klem alltid var gutter mot jenter. Hvorfor jeg aller helst ville danse roligdans med han kjekke gutten i syvende klasse på ungdomsklubben. Hvorfor jeg alltid så for meg en gutt når jeg drømte om å kysse noen eller leie hender med noen.

Kommentaren fra mannen i førersetet, min egen far, traff meg som et slag i magen.

Har ikke pappa alltid rett? Er mamma enig med ham? Hvorfor lyver læreren min? Hvis ikke en guttekjæreste er velkommen hjem til oss, da blir jeg vel også kastet ut hvis de får vite at jeg forelsker meg i gutter? Eller får jeg kanskje husarrest resten av livet? Tenk om læreren sier noe til mamma og pappa på konferansetimen?

Den dagen i bilen skjønte jeg at INGEN måtte få vite min hemmelighet.

Et ungdomsliv i frykt og skjul

Det forble ikke en hemmelighet for alltid. Jeg lever åpent om det i dag. Men jeg måtte bli 20 år, voksen og flytte hjemmefra før jeg fortalte det til mine foreldre.

Jeg har mange ganger lurt på hvordan mine ungdomsår ville vært uten den daglige frykten for at hemmeligheten skulle bli avslørt for dem som skal elske deg mest.

Det er ikke pride som skader barnet ditt, men det kan fort være deg. Ikke vær faren min, vær «Turid».

Aftenposten kjenner innleggsforfatterens identitet. Teksten er anonymisert av hensyn til tredjepart.