Narkotikapolitisk lavmål av Aftenposten

Bjørn Røse Tidligere tolldirektør

6 minutter siden

Medlemmene i Norsk Narkotikapolitiforening er mennesker som har sett narkotikaens ødeleggelser på nært hold, skriver Bjørn Røse. Foto: Illustrasjonsfoto: Bor Slana / Reuters / NTB

Gjennom 30 års samfunnsinnsats har Norsk Narkotikapolitiforening reddet mange menneskeliv.

Debatt

Dette er et debattinnlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning.

Den 3. juni i år sa Stortinget nei til å avkriminalisere narkotikabruk. Dette var tungt for Aftenposten, som har gått til felts mot meningsmotstanderne. Verst har det gått ut over Norsk Narkotikapolitiforening (NNPF), som kommentator Andreas Slettholm sist onsdag forsøkte å mistenkeliggjøre.

Ordet «politi» i foreningsnavnet er bare et navn, Slettholm. Det beskriver at de fleste medlemmene er polititjenestemenn og -kvinner.

Dette er mennesker som har sett narkotikaens ødeleggelser på nært hold, og som frivillig og ubetalt bruker fritiden for å forebygge narkotikabruk. Gjennom 30 års samfunnsinnsats har Norsk Narkotikapolitiforening reddet mange menneskeliv.

Bidraget fra Politidirektoratet går direkte til den årlige Utdanningskonferansen. Slettholm nevnte ikke at også Helsedirektoratet vurderer NNPFs arbeid som så viktig at man gir bidrag. Passet det ikke inn i bildet?

Bjørn Røse er tidligere tolldirektør og støttemedlem i Norsk Narkotikapolitiforening. Foto: Privat

Kommentatoren kritiserer NNPF for ikke å være narkotikaliberale. Men hvordan kan man være det når man hver dag ser narkotikaens forferdelige skadevirkninger?

Han kritiserer også NNPF for å ha et syn som er i strid med regjeringens forslag om å avkriminalisere narkotikabruk. Det er imidlertid ikke NNPF som er på kollisjonskurs. Har Slettholm glemt at Stortinget 3. juni i år sa et rungende nei til avkriminalisering?

Tidligere riksadvokat Tor-Aksel Busch ble æresmedlem i NNPF da han gikk av som riksadvokat. Om den nye riksadvokaten Jørn Maurud blir æresmedlem, vil vise seg.

Les også Store deler av feltet er svært skeptisk til rusreformen

Det vil også vise seg at det ikke er dekning for påstanden om at rustesting av brukere har vært myndighetsmisbruk. Politidirektøren har bestemt at samarbeidet mellom politiet og NNPF skal vurderes eksternt. Det er fint, og vi får se om noen har gjort noe uklokt.

Det var ikke klokt at Kristiansand kommune hadde et uvanlig samarbeid med NNPF for snart 10 år siden, og at en tjenestekvinne holdt narkotikaforedrag mens hun var bevæpnet. Men så fint for Aftenposten å kunne bruke gamle og dumme enkelthendelser for å blamere en meningsmotstander. At den aktuelle tjenestekvinnen slett ikke er medlem i NNPF, er også elegant oversett.