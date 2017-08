Legg ned hele bydelssystemet | Johnny Gimmestad

Det er ikke så lite av et paradoks at Oslo styres av partier med et erklært mål om å redusere forskjellene mellom folk i dette landet. Samtidig er forskjellene på hva Oslos borgere mottar av offentlige ytelser og tjenester i ulike bydeler enorm.

Anette Karlsen

Aftenposten presenterte nylig en sterk historie om dette: En 92-åring med seks sykehusinnleggelser de siste åtte månedene får ikke plass på sykehjem i sin bydel. Avslagsprosenten på slike søknader varierer mye: Fra 2 til 22 prosentpoeng. Altså: Ti ganger høyere i de dårligste bydelene enn i de beste. Tilsvarende forskjeller i kommunale ytelser går igjen på en rekke områder og følger langt på vei samme mønster: Noen bydeler har svært god dekning, andre ligger midt på treet, mens enkelte har skandaløst dårlig dekning. I Grorud bydel får rundt regnet hver femte søker (22 prosent) ikke plass på sykehjem.

Eldrebyråd Inga Marte Thorkildsen fra SV vrir seg som en mark på kroken når hun skal peke på hva som må gjøres for å rette opp en slik skjevhet. Mitt forslag er enkelt: Legg ned hele bydelssystemet.

Befolkningen trenger ikke et tungdrevet lappeteppe av bydeler med egne bydelspolitikere og ditto administrasjoner, ofte basert på vilkårlige inndelinger og uklare ansvarsforhold. Selv bor jeg i en bydel som strekker seg fra Valle Hovin til Vippetangen – og øyene utenfor!

Oslo er ikke større enn at byen må kunne styres og administreres som en felles enhet, med like vilkår, inkludert retten til sykehjemsplass, for alle som bor her, uansett hvilken del av byen de bor i.

