I Aftenposten 7. juli påstår gruppeleder i Høyre, Eirik Lae Solberg og statssekretær Bård Folke Fredriksen at byrådet har endret det politiske klimaet i Oslo. Statssekretær Fabian Stang går i samme avis så langt som å si at Oslo har mistet gleden på grunn av byrådet.

For å underbygge påstanden sin, kommer de med bevisst unyanserte gjengivelser av mine sitater. Å påstå at byrådet «gleder» seg over «tiltak som vil svi» for Oslos borgere er et lavmål.

Debatt om Oslo-politikken er bra og ikke et tegn på at Oslo har mistet «gleden».

Det jeg sa om å redusere biltrafikken var: «Vi skjønner at det for flere er en krevende hverdag og at man kan være avhengig av bil. Vi jobber med å finne gode løsninger, men vi er ikke ute etter bileierne (..) Tiltak som dette, vil alltid svi. Det krever at folk endrer litt adferd».

At Høyre er uenige med byrådet i prioriteringer er ikke overraskende, men å dytte Oslos befolkning foran seg er spesielt.

Ideologi til besvær

Videre påstår de at byrådet er mer opptatt av ideologi enn å løse utfordringene i folks hverdag, og bruker satsing på kommunale barnehager som eksempel. Her er det nok Høyre og samarbeidspartneren FrP som har vært mest opptatt av ideologi. Med forrige byråd var det forbud mot å bygge kommunale barnehager, og det ble bygget altfor få plasser. Nå er vi derimot på god vei mot målet om 3000 flere barnehageplasser. Blant disse er private, ideelle og kommunale barnehager.

En by i endring

Oslo vokser og må fortettes. Det skal vi få til på en mest mulig skånsom måte og som skaper gode boområder. Vi må sørge for bedre luft og kutte i klimautslipp. Derfor må det bygges tettere og grønnere, bilens plass må reduseres. Dette vil åpne nye byrom og vi kan bygge en by hvor menneskene settes i sentrum. Jeg hadde håpet at Høyre ville være med på dette.

Byrådet sørger for at rekordmange får muligheten til å medvirke i viktige saker, blant annet om kommuneplanen og bilfritt byliv.

Debatt er en naturlig del av den demokratiske prosessen. Jeg er glad Oslofolk engasjerer seg.

«Oslo-gleden» er definitivt ikke borte, men det er mulig Høyre har mistet den.

