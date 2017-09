Kort sagt, mandag 14. august

Ikke stor ulikhet i tildeling av sykehjemsplasser i Oslo

Aftenposten rapporterer 2. august om tildelingen av sykehjemsplasser mellom Oslos bydeler. Konklusjonen er at det er stor ulikhet. Dessverre er konklusjonen feil – helt feil!

Utgangspunktet for reportasjen er at det er ulikhet i andel søknader om sykehjemsplass som er innvilget. Men dette utgangspunktet gir oss hverken informasjon om variasjoner i sannsynligheten for å søke om sykehjemsplass eller om søkernes behov.

Siste året har vi hatt tilgang til Oslo kommunes fagsystem for pleie og omsorgssektoren, Gerica, og har kunnet koble informasjon herfra med data fra andre registre. Så langt har vi analysert tre pasientgrupper – pasienter med slag, hjerteinfarkt og hoftebrudd.

Et overfladisk blikk på data indikerer ulikhet. Det er større sannsynlighet for å få sykehjemsplass hvis en bor i en østkantbydel enn hvis en bor på vestkanten. Etter korreksjon for pasientenes behov, beskrevet ved blant annet sykehistorie og funksjonsevne, forsvinner bydelsvariasjonene.

Det er altså stor grad av likhet i tildelingen av tjenester mellom Oslos bydeler. Ett unntak er verdt å nevne – Bjerke bydel har en annen profil på tjenestene ved at de har lavere institusjonsdekning og høyere bruk av hjemmesykepleie enn andre bydeler også for tungt pleietrengende.

Terje P. Hagen, professor, Avdeling for helseledelse og helseøkonomi, Universitetet i Oslo

Ja, vi trenger en borgerlig klimapolitikk

Klima er vår tids største utfordring. De neste årene er vi nødt til å omstille samfunnet for å kutte utslipp raskt. Da betyr det noe hvilken politikk som føres. Bjørn Stærk har rett: Vi trenger en borgerlig klimapolitikk.

En av forskjellene på høyresidens og venstresidens klimapolitikk er hvilken rolle markedet skal ha i det grønne skiftet. Venstre mener det er viktig å få næringslivet med på laget.

En borgerlig klimapolitikk må bygge på internasjonalt samarbeid. Skal land jobbe sammen, må vi ha tillit til hverandre. Derfor er det uklokt å skape tvil om Norges tilknytning til Europa, enten det gjelder klimapolitikk eller EØS.

Venstre ønsker å ta klima inn i EØS-avtalen. Vi vil samarbeide tettere med EU og nabolandene våre om fornybar energi og energiinfrastruktur.

Klimaarbeidet må skje globalt, nasjonalt og lokalt. Det handler blant annet om å gi kommunene myndighet til å redusere egne utslipp, med f.eks. lavutslippssoner i byene, klimakrav i anskaffelser og bedre naturforvaltning. Den beste garantisten for en borgerlig miljøpolitikk som bygger på internasjonalt samarbeid, samarbeid med næringslivet og reformer som setter oss i stand til å kutte utslipp uten at det går utover velferden vår eller verdiskapingen, er et sterkt Venstre på Stortinget.

Ola Elvestuen, nestleder i Venstre og Tord Hustveit, leder i Unge Venstre

Friskoler et viktig alternativ

Vi jobber for en skole der alle elever får like muligheter til å lære og utvikle seg – uavhengig av hvor de bor og hva slags utdanning foreldrene deres har. Dette gjelder også norske friskoler. Friskolene utgjør et viktig alternativ for noen elever og foreldre som ønsker et annerledes undervisningstilbud.

I et innlegg i Aftenposten hevder flere friskoleforbund at vi ikke gjør nok for friskolene og viser blant annet til at dagens tilskuddsordning til friskolene ikke inkluderer husleiekostnader. Som det vises til i innlegget ble det i 2014 opprettet en særskilt tilskuddsordning med kapitaltilskudd til friskolene. Den skal gjøre at skolene kan finansiere husleie, vedlikehold og rehabilitering av bygg. Bevilgningen har økt flere ganger siden den ble innført, og i 2017 utgjør den 31,5 millioner kroner.

Regjeringen har utredet forskjellige alternativer for å inkludere kapital- og husleieutgifter i tilskuddet til friskolene, og vi vil komme tilbake til dette i statsbudsjettet for 2018.

Magnus Thue, statssekretær i Kunnskapsdepartementet (H)

Bysten av Sven Thaulow ved Frognerbadet

Frognerbadet er en oase som har gledet flere generasjoner Osloborgere samt de tilreisende. Foruten å være en livreddende institusjon for opplæring av elementære stupe- og svømmeferdigheter, er det en friluftsarena som stimulerer til fysisk trening, lek og vennskap. For folkehelsen har badet vært intet mindre enn en genistrek. Sven Thaulow (1905–1967) var initiativtager til opprettelsen av Frognerbadet, han var betongingeniør og seks ganger norgesmester i svømming – foruten deltager i olympiaden i Paris i 1924.

I dag står det en byste av ham ved entreen til øvre basseng. Bysten er i bronse og laget av Nils Aas.

Dessverre er bysten preget av forfall, og den står delvis skjult bak et grelt, skjevt og malplassert informasjonsskilt. Både plassering, presentasjon og vedlikehold burde ha vært bedre. Slik bysten fremstår nå er det et trist og flaut skue, vi skylder både Sven Thaulow, hans etterkommere og kunstneren noe bedre. Vil eieren av badet, Oslo kommune, på noe tidspunkt ta tak i dette?

Inger Elisabeth Solem, adjunkt, Oslo

Hvorfor tar ikke Støre de aller, aller rikeste?

Arbeiderpartiets viktigste mål for skattepolitikken ved valget er å ta fra de aller rikeste. Deres virkemiddel er økt formuesskatt og å hindre at næringsvirksomhet eid av norske personer fritas for formuesskatt på sin egenkapital.

Jeg var medlem av Stortingets finanskomité for Høyre i ti år og tett på alt som hadde med skatt å gjøre. Jeg ble overbevist om at formuesskatt på privat eid egenkapital er svært skadelig av en rekke grunner:

Knapphet på egenkapital er den viktigste begrensende faktor for næringsutvikling utenom olje.

Skadevirkningene er større jo mindre bedriftene er og jo lenger de ligger unna hovedstaden.

Personlige småaksjonærer blir borte.

Skadevirkningene er akutte for nyskapende risikoprosjekter.

Privat egenkapitaldannelse fortrenges til fordel for utenlandsk og statlig eierskap.

Forsøkene på å «etterligne» privat egenkapital gjennom såkornfond har vært mislykket.

Norske eiere tar opphold i utlandet for å unngå formuesskatten.

Den aller, aller rikeste norske næringslivsaktøren med en egenkapital som er det femdobbelte av den nest rikeste aktøren, har søkt tilflukt på Kypros og i London. Årlig spart formuesskatt kan anslås til 1000 millioner kroner.

Hvorfor vil ikke Ap.-leder Jonas Gahr Støre ta den aller, aller rikeste? Jeg lærte det meste om skattesystemer og foreslår for Arbeiderpartiet at de gjeninnfører formuesskatt direkte på bedriftene. Da ville utenlandske og offentlige eiere møte den samme skatten på egenkapitalen som trofaste og bofaste norske eiere. I det øyeblikket en slik egenkapitalskatt blir synliggjort direkte i bedriftenes regnskaper, vil også fagbevegelsene innse at en egenkapitalskatt på arbeidsplassene er til stor skade.

Når de aller, aller rikeste flytter ut av landet, vil Norge se mindre ulikt ut enn det egentlig er. Det er kanskje også forklaringen på at Jonas & co. lever videre med et slikt system?

Johan C. Løken, tidligere stortingsrepresentant for Høyre

Norsk bistand i verdensklasse?

Utenriksministeren er ikke snau i sin omtale av norsk bistand når han i sitt tilsvar 30. august til vår artikkel i Aftenposten 28. juli slår på stortrommen.

Er Norge best i prosentregning av BNI, eller er det målbare resultater for de enkelte prosjekter som teller? Det vil vi gjerne vite.

Han viser til at OECD i en vurdering av norsk bistand spesielt berømmer Norge for å ha utvist handlekraft og fleksibilitet knyttet til flyktningstrømmen til Europa i 2015. Det er selvsagt hyggelig, men er det u-hjelp i egentlig forstand?

Finansiering av de ulike mottakstiltak for kommunene rundt om i landet hører ikke hjemme i u-hjelpsbudsjettet.

Hjelp til Kina og Balkan er ment å tjene utenrikspolitiske relasjonsformål og kan heller ikke karakteriseres som reelt utviklingssamarbeid. Kina har egne økonomiske ressurser og kunnskap til å håndtere kvikksølvforgiftningen. Formålet med hjelp til Balkan er å motvirke et annet lands innflytelse og påvirkningsmuligheter.

Brende nevner ikke de mange millioner som er brukt til norske og utenlandske konsulenter for å foreta analyser som Norad kunne vært pålagt å gjøre.

Oppsummert: Vi vil at den politiske ledelse svarer på spørsmålet vi tar opp:

1. Vi må unngå at «Bistand» blir et friområde hvor nær 40 milliarder kroner kan brukes av politikere og administrasjon uten debatt.

2. Det må bli en strammere definisjon av hva som er «Utviklingssamarbeid», og hva bistandsbudsjettet kan brukes til.

3. Vi gjentar vårt forslag om oppnevnelse av et utvalg (hvor bl.a. Riksrevisjonen er med) som får til oppgave å rendyrke bistandsbudsjettet med en klar definisjon av bistandsbegrepet og understrekning av fattigdomsbekjempelse.

Tom Vraalsen, tidligere bistandsminister og Per Ø. Grimstad, tidligere NORAD-sjef

Feil om taxitakster

Vi viser til innlegg i avisen den 29. juli av Roger D. Pettersen. I artikkelen hevdes det at taxiprisene i Oslo har økt med 104 prosent i perioden 2007 til 2014. Dette er positivt galt. Det korrekte tallet for takstøkninger i denne perioden er 37 prosent.

Det er riktig at SSB har operert med et slik tall, basert på omsetning delt på antall kjørte kilometer. Dette forteller imidlertid ingenting om prisøkning.

Atle Hagtun, redaktør, Norges Taxiforbund

Gjelder ikke det samme i Hamar som i Oslo?

Dette er et betimelig spørsmål til Bane Nor. Konserndirektør for Bane Nor Eiendom Petter Eiken uttaler til siste nummer av Jernbanemagasinet (2-2017):

«Et annet eksempel på at mulighetene fortsatt er store, er Filipstad. Det er ikke spesielt smart å bruke store arealer av «indrefileten» på beste vestkant i Oslo til togparkering og småvedlikehold?»

Bane Nor bør vite at Espern er en indrefilet i Hamar og kan sammenlignes med Filipstad i Oslo. Kommunen ønsker å legge til rette for en storstilt boligbygging nær både dagens stasjon og en ny (?) ved Vikingskipet. Hvorfor ønsker da Bane Nor å beholde et betydelig areal på Espern til jernbanerelatert støttevirksomhet mens man i Oslo trekker en motsatt konklusjon?

Med nytt dobbeltspor gjennom Hamar må det etableres vendespor for hensetting. Hvorfor kan ikke Bane Nor da bygge et moderne verksted samme sted, tilpasset dagens og fremtidens behov og samtidig frigjøre hele Espern til det kommunen ønsker, en storstilt boligbygging?

Geir Bjørnar Smebye, eder i Folkeaksjonen for jernbanefri strandsone i Hamar

IT-sikkerhet og konkurranseutsetting

Sikkerhetsdirektør Sofie Nystrøm skriver i Aftenposten at sikkerheten i moderne IT-infrastrukturer må styrkes. Hun bruker IT-skandalen i Sverige som eksempel, men kunne også nevnt lignende hendelser fra Norge, for eksempel Helse Sør-Øst, Nødnettet og Statoil, der utenlandsk driftspersonell hadde tilgang til sensitiv informasjon og driftskritiske funksjoner.

Hennes fornuftige innspill mangler imidlertid to viktige perspektiv: det økonomiske og det strategiske.

Økte kostnader er hovedårsaken til konkurranseutsetting av drift og vedlikehold. Kostnadsreduksjoner på drift og vedlikehold gir mer økonomisk slagkraft som kan brukes på den strategisk viktige kjernevirksomheten. Et økt fokus på sikkerhet vil ikke bare øke kostnadene, det vil også redusere evnen til å tenke og handle strategisk.

Det andre perspektivet hun ikke nevner, er plattformteknologi. Om bedriftene selv beholder og forvalter kjernen i de digitale infrastrukturene, istedenfor å konkurranseutsette dem, lager et grensesnitt mot andre systemer og etablerer et sikkerhetsregime rundt kjernen og grensesnittet, handler de både økonomisk og strategisk. På denne måten kan organisasjonen ivareta sikkerhetsperspektivet samtidig som de lar eksterne organisasjoner og app-utviklere bidra til innovasjon.

Egil Øvrelid, stipendiat, Institutt for Informatikk, Universitetet i Oslo