Aftenposten misforstår utvisning | Elin Berstad Mortensen og André Møkkelgjerd

Aftenposten argumenterer 29. juli mot NOAS’ kritikk av Regjeringens forslag om å endre reglene for utvisning av asylsøkere.

Aftenposten fremstiller det som om et varsel om utvisning i dag er nødvendig for å gjennomføre tvangsretur. Dette er ikke riktig. Aftenposten blander sammen begrepene «utvisning» og «tvangsretur».

Et avslag på en asylsøknad innebærer en plikt til å forlate landet (bortvisning) innen en gitt utreisefrist. Å oversitte utreisefristen, innebærer et brudd på utlendingsloven, og kan gi grunnlag for utvisning, pågripelse og tvangsretur.

Uttransportert med tvang

Tvangsretur innebærer at en utlending blir uttransportert med tvang og politieskorte.

Utvisning er en særreaksjon som kan gis for brudd på utlendingsloven eller straffeloven. Blant annet for oversittet utreisefrist. Konsekvensen av utvisningen er et innreiseforbud, normalt for hele Schengen-området. Utvisningen kan hindre fremtidige familiebesøk, og eventuelle søknader om opphold i Europa. Bryter man innreiseforbudet, risikerer man fengsel.

NOAS er uenig i forslaget om at utvisning foreslås automatisk forhåndsvarslet allerede ved avslag fra Utlendingsdirektoratet (UDI) på søknad om asyl.

En grunnleggende menneskerett

Å søke asyl er en grunnleggende menneskerett, og det er hverken ulovlig å søke asyl eller få avslag. Et avslag fra UDI kan påklages til Utlendingsnemnda (UNE) og det gis vanligvis rett til lovlig opphold i klageomgangen. En andel av klagene fører frem, med flyktningstatus som mulig resultat.

Asylsøkere i en klageprosess har ikke brutt utlendingsloven, og bør da heller ikke forhåndsvarsles om konsekvenser av brudd på loven. Advokatbistanden bør konsentreres om asylsaken, ikke et teoretisk mulig lovbrudd.

