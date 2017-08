I min tid som politimester kan jeg ikke huske å ha mottatt klager på at antallet innsatte i arresten har gått ned | Hans Sverre Sjøvold

Vi har merket oss oppmerksomheten rundt pågripelser, innsettelser og tidsbruk i arresten. Som politimester i Oslo ser jeg det nødvendig å utdype og beskrive et større bilde.

Debatten i sommer har blant annet gått på belastningen ved å kjøre patruljebil inn til arresten.

Oslo er et distrikt med korte geografiske avstander sammenlignet med andre. Kjøretiden er ikke vesentlig annerledes fra Sandvika i vest enn fra Stovner i øst.

Jon Olav Nesvold / NTB scanpix

Tidligere hadde alle politistasjoner egen arrest. I Oslo ble det avviklet for over tyve år siden. Jeg kjenner ikke til at vi har mottatt ønsker om å gjenåpne de gamle arrestene i Oslo. Arresten på Grønland har mer enn god nok kapasitet til å dekke hele distriktet.

Les Aftenpostens reportasje: Det tar over to timer å sette noen i sentralarresten i Oslo. Lokalt i Bærum står 24 celler tomme og ubrukte

Alvorlig inngripen

Det å sette noen i arresten, er en alvorlig inngripen og stiller følgelig strenge krav til politiets bemanning, kompetanse og rutiner.

I henhold til nasjonal arrestinstruks må bemanning reflektere kravet til kvalitet. Av hensyn til sikkerheten til både de innsatte og de ansatte skal det være minst to arrestforvarere på jobb. I tillegg en vaktsjef som vurderer grunnlag for innsettelsen, behovet for innsettelse og kvalitet i saksbehandlingen.

En fortsatt forsvarlig drift i Sandvika ville bundet opp 20–25 ekstra årsverk. Det tilsvarer mye patruljekraft ute.

Tilstrekkelig patruljetjeneste

Det tar tid å sette noen i arrest. En politipatrulje som pågriper noen, må bruke tid til å skrive rapporter og å kvalitetssikre arbeidet etter innbringelse. I sum spares mye arbeid i etterkant, og flere personer slipper innsettelse i arrest.

Det er ikke et mål i seg selv å få flest mulig personer inn i arresten, men en rask og riktig oppfølging.

Fakta: Nye Oslo politidistrikt Oslo politidistrikt og tidligere Asker og Bærum politidistrikt ble 1. mai 2017 til nye Oslo politidistrikt. Distriktet er det største i landet målt etter folkemengde – og det minste distriktet målt i areal. Totalt har de tre kommunene som utgjør politidistriktet ca. 840.000 innbyggere. Distriktet er delt inn i tre geografiske driftsenheter: Oslo sentrum (Sentrum og Grønland politistasjoner),

Oslo nord og øst (Manglerud og Stovner politistasjoner)

Asker Bærum og Oslo vest (Asker, Bærum og Majorstuen politistasjoner)

Området der patruljen kjører fra, blir ikke uten polititjeneste. Når patruljer kjører til arresten på Grønland, vil operasjonssentralen sørge for å sette inn en ny patrulje. Operasjonssentralen vil til enhver tid se til at vi har en tilstrekkelig patruljetjeneste i hele distriktet. Skulle det svikte, er det her utfordringen ligger.

Innkjøringsproblemer

Det har vært en nedgang i antall innbrakte i Asker og Bærum. Noe av det kan nok tilskrives innkjøringsproblemer i forbindelse med omorganiseringen. Likevel ser denne nedgangen ut til å ha startet allerede i juli i fjor, altså før nedleggelsen av arresten i Sandvika.

I Oslo for øvrig har antallet innsatte blitt redusert med 4000 de siste fire årene. Det skyldes både en reduksjon i antall straffbare forhold, men også hvordan vi jobber. Betydningen av å bruke mer tid til etterforskning er et av de viktigste kvalitetskravene i politireformen.

Rom for forbedringer

I min tid som politimester kan jeg ikke huske å ha mottatt klager på at antallet innsatte i arresten har gått ned. Godt politiarbeid tilegnes neppe flest mulige innsettelser. Det gjør derimot godt arbeid i initialfasen og god etterforskning.

Det er selvfølgelig rom for forbedringer på mange områder. Det rokker likevel ikke ved beslutningen om én arrest i Oslo.

Følg og delta i debattene hos Aftenposten meninger på Facebook og Twitter.