Slik planlegger kommunen tvangskjøp | Marianne Brenna

I juni fikk beboere i Tingstuveien på Bestum sjokk. Med et pennestrøk hadde Plan- og bygningsetaten utradert 19 hus. «Hverken beboerne i området eller vi som politikere var kjent med forslaget før saken ble sendt på høring», sa Raymond Johansen (Ap) til Akersposten, og fikk støtte av byråd for byutvikling Hanna Marcussen (MDG).

«Det er ikke slik at en kommunal etat driver med planlegging på bakrommet som politikerne ikke er kjent med», skrev Marcussen i Dagsavisen 19. februar. På Skøyen har jo nettopp det skjedd.

All grunn til å være bekymret

Hva skal vi da tro om forslaget til ny kommunal eiendomsstrategi som ble behandlet i byrådet 22. juni (byrådssak 129/17)? Er byrådslederen og byråden kjent med innholdet i denne, mon tro? Eller har Eiendoms- og byfornyelsesetaten (EBY), helt på egen hånd, lagt en plan for tvangskjøp av Oslo-folks hjem?

I forslaget finnes en tabell med prioriteringer. Her foreslås det oppkjøp av eneboliger på Nordstrand, Østensjø, i Nordre Aker og Vestre Aker, der småhusplanen i dag gjelder. Også i stasjonsnære områder i ytre by skal oppkjøp av eneboliger og større eiendommer sikre fortetting.

Det er altså grunn til å være bekymret hvis man bor i en sone 500 meter fra en holdeplass. Førsteprioritet har Smestad, Diakonhjemmet og nedre Grefsen!

Har EBY laget tabellen på oppdrag fra byråden, eller har byråkratene foreslått tvangskjøp av hjem uten hennes viten? I så fall er det betimelig å spørre: Hvem har mest makt – politikerne eller byråkratene i etatene?

Ingen skal utsettes for tvang

Gjentatte ganger har Marcussen forsikret oss om at ingen skal utsettes for tvang: «Det har aldri vært aktuelt å ekspropriere tomtene til de som eventuelt ikke ønsker å utvikle eiendommene sine», sa hun til Aftenposten 9. mars 2016. Til NRK 18. august i fjor sa byråden: «Selv om planen åpner opp for bygging av høyblokker i området, så er det frivillig om beboerne vil selge eiendommene sine».

På debattmøte i regi av Oslo velforening sa Marcussen: «Oslo kommune kommer ikke til å ekspropriere folks eiendom, eller sanere områder, bare så det er sagt. Det stemmer ikke, hvis noen sier noe annet. Dette er frivillig byutvikling» (Akersposten, 5. mars). Eksemplene er mange.

Sterkere lut må til!

Bør vi bli overrasket? Nei! Alle har jo skjønt at bymessig fortetting i småhusområder ikke lar seg gjennomføre uten bruk av makt! For disse egoistiske villaeierne (ironi) holder stand og lar seg ikke friste av utbyggernes millioner.

Så sterkere lut må til! Nå starter kommunen heller i den andre enden, og vil sikre seg arealer til veier, skoler og parker først. Nå skal områdene «modnes», som det heter.

Ekspropriasjon, tvangskjøp eller strategisk tomtekjøp – kall det hva som helst, det går ut på ett! Vedtar bystyret dette, er det et steg i gal retning for demokratiet!

