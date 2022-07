Norge må beskytte utsatte russere

Syv organisasjoner

Vi oppfordrer justisministeren til å sørge for at Norge har en fleksibel visumpraksis og ikke hindrer utsatte russiske personers mulighet til å reise ut, skriver innleggsforfatterne. Bildet av justisminister Emilie Enger Mehl (Sp) er tatt i en annen sammenheng.

Opposisjonelle russere tvinges på flukt. I en slik tid advarer vi sterkt mot at Norge strammer inn visumpraksisen for russiske borgere.

Gjennom mediene har vi skjønt at Utlendingsdirektoratet (UDI) har bedt Justisdepartementet om å stramme inn praksisen for utstedelse av Schengenvisum til russiske borgere. Venner og kjærester av personer som bor i Norge, vil som hovedregel bli nektet visum. Det blir vanskeligere for søsken fra Russland å besøke søsken i Norge. Turistvisum vil som regel bli avslått. Bakgrunnen er at antallet asylsøknader fra russiske borgere øker i 2022.

Vi advarer sterkt mot at det på generelt grunnlag strammes inn på visumpraksisen for russiske borgere.

Etter Russlands invasjon av Ukraina er det sivile samfunnet i Russland blitt satt under hardt press fra russiske myndigheter. Innskrenkningene i presse-, organisasjons- og ytringsfriheten er dramatiske. Antallet arrestasjoner av personer som viser motstand, øker. De risikerer lange fengselsstraffer.

Det internasjonale samfunnet må stille opp

Advokater, journalister, forfattere, kunstnere, menneskerettighetsforkjempere og opposisjonelle har sett seg nødt til å forlate Russland. Da er det avgjørende at det internasjonale samfunnet stiller opp.

Norske myndigheter bør vise fleksibilitet og tillate at utsatte personer får visum. Også når det er en mulighet for at de vil søke asyl.

Norge er i front internasjonalt for å beskytte menneskerettighetsforkjempere. Vi må derfor ta ansvar nasjonalt ved å gi dem og deres familier opphold.

Det har andre vestlige land lagt til rette for. Blant andre USA gjør det enklere for noen grupper av russiske borgere å få innreise og opphold. Russiske fagfolk trenger ikke lenger avtale med arbeidsgiver først.

Med dette tapper USA Russland for kompetanse, underminerer krigføringen og bidrar til at kritikere kommer i sikkerhet.

Kan spille en viktig rolle

Våre organisasjoner har mange samarbeidspartnere i Russland som kan bidra med relevant informasjon for norsk visumpraksis. Vi kan gi oversikt over utviklingen for utsatte grupper og personer.

Utenriksdepartementet og Norges ambassade kan også spille en viktig rolle. De kan følge den politiske utviklingen i Russland nøye og ha dialog med myndigheter i andre land.

Vi oppfordrer justisministeren til å sørge for at Norge har en fleksibel visumpraksis og ikke hindrer utsatte russiske personers mulighet til å reise ut. Det kan koste dem dyrt.

De følgende står bak innlegget:

Pål Nesse, generalsekretær, NOAS

Brynjulf Risnes, advokat og styreleder, NOAS

Berit Lindeman, generalsekretær, Den norske Helsingforskomité

John Peder Egenæs, generalsekretær, Amnesty International Norge

Maria Dahle, daglig leder, Human Rights House Foundation

Jostein Hole Kobbeltvedt, daglig leder, Raftostiftelsen

Kjersti Løken Stavrum, styreleder, Norsk PEN

Maria Hessen Jacobsen, leder av menneskerettsutvalget, Advokatforeningen