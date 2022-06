Kort sagt, fredag 1. juli

Masseskyting, religion og refleksjon

Å si at en handling skyldes «religion» sier like lite som at den skyldes «politikk».

Etter drapene i Oslo avviste stortingspresident Masud Gharahkhani (Ap) at det hadde med religion å gjøre. Ola Svenneby, leder i Unge Høyres Landsforbund, ser det som direkte feil «at terrorangrep ikke kan være inspirert av religion».

Uansett er «religion» ingen entydig størrelse, med ulike betoninger av nestekjærlighet, lov og rett, tilgivelse og så videre. Samtidig har mange ryggmargsreflekser i dagens kampsaker religiøse røtter, ikke minst våre sterke følelser om likeverd og individualitet.

Antikken og den norrøne verden var nådeløs. Ære og ætt, makt og rikdom sto høyt. Dette kolliderte med julefortellingen og Jesus på korset. At Gud lot seg føde fattig og forfulgt og døde æreløs blant forbrytere, snudde vante forestillinger på hodet. Svake skulle ikke foraktes. Individuell samvittighet ble stadig viktigere.

Prosessen tok tid. Mange autoriteter, også Kirken, kjempet imot endringer som fulgte et nytt verdisystem.

Vi trenger ikke mindre religion eller politikk, men mer refleksjon. Også om våre røtter.

Bjørn Are Davidsen, rådgiver, tankesmien Skaperkraft

Lokalsjåvinisme på Vålerenga

Dette blir vel som å banne i Vålerenga kirke, når man bor på Etterstad, med Vålerenga som nærmeste nabo i sør. Men jeg tar sjansen og spør:

Hvor er sansen for proporsjoner og alminnelig fornuft når folk går lettere bananas for å bevare en nedsnødd, ille tilredt pølsebu som «Sotakiosken»?

Samtidig råtner kulturinstitusjoner som Nationaltheatret på rot, og det er på hengende håret at våre folkevalgte får skranglet sammen midler til å bevare vikingskipene på Bygdøy, noen av Norges få virkelig unike kulturhistoriske klenodier.

Nå har også Obos bøyd av, etter å ha opptrådt som elefanter i en glassbutikk.

«Sotakiosken» skal visstnok bevares omringet av nybygg i tilnærmet gammeldags stil. Kanskje går en kulturhistorisk langt mer interessant industribebyggelse med i dragsuget. Leit, men slike kameler er man tydeligvis innstilt på å svelge – så lenge bua får bestå!

Dårskapen vil tydeligvis ingen ende ta. Vålerenga er en av våre best bevarte bydeler, mye takket være lokale aktivister. Ære være dem for det. Men her har aktivismen gått over i en form for nærsynt lokalpatriotisme, der et utrangert og på alle måter lite bemerkelsesverdig bygg opphøyes til en slags kulturkatedral av mytiske dimensjoner.

Hvor mye alt dette surret har kostet Obos og for øvrig Oslo kommune, kan man bare gjette seg til. Det er heller ikke det viktigste, selv om det jo til syvende og sist er vi som bor her, som må betale gildet. Uansett: Kampen for «Sotakiosken» er et grelt eksempel på lokalsjåvinisme på avveie.

Johnny Gimmestad, Etterstad, Oslo