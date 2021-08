Vi gambler ikke med barn og unges helse

Bent Høie Helse- og omsorgsminister (H)

Helse- og omsorgsminister Bent Høie (H) på en av pressekonferansene om koronasituasjonen.

Jeg forstår at den gradvise gjenåpningen skaper bekymringer.

Fem foreldre skriver i Aftenposten 24. august om sin bekymring for barns helse i forbindelse med gjenåpningen av landet. De ønsker tiltak som holder smittenivået lavt og under kontroll frem til flere er vaksinert.

Jeg forstår at den gradvise gjenåpningen skaper bekymringer, men kan forsikre om at vi ikke gambler med barn og unges helse.

Regjeringen besluttet nylig at 16- og 17-åringer skal få vaksine. Beslutningen var basert på en anbefaling fra Folkehelseinstituttet (FHI) med oppdatert kunnskap fra studier og erfaringer fra en rekke andre land.

Barn mellom 12 og 15 år med en sykdom som gir høyere risiko for å bli alvorlig syk av korona, eller med familiemedlemmer som kan å bli alvorlig syke, har allerede muligheten til å få vaksine. Ingen vaksiner er enda godkjent for barn under 12 år.

FHI vurderer nå om alle barn mellom 12 og 15 år skal få tilbud om vaksine. Det er nødvendig med grundige, faglige råd før vi tar en så viktig avgjørelse.

Yngre personer blir sjelden alvorlig syke av covid-19, og noen kan oppleve alvorlige bivirkninger av vaksinene. Hvis vi anbefaler at denne gruppen også skal få tilbud om vaksine, må beslutningen gi tillit og trygghet for barna og deres foreldre.

Flere steder blir skoleelever massetestet for raskt å avdekke smitte og holde skolene åpne. Ved skolestart innførte vi testing av barn og unge som et alternativ til smittekarantene. Barna må fortsatt i karantene dersom husstandsmedlemmer er smittet. Formålet er å legge bedre til rette for en mest mulig normal skolehverdag.