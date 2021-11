Inspirasjon til årets julebilde? Mitt tips er å se til proffene.

Julebildet er en fin tradisjon som holder oss oppdatert på hvordan våre bekjente ser ut fra år til år, og det er en fin påminner om hva barna deres heter nå igjen.

Det er et bilde som potensielt skal henge på kjøleskapet til dine fjerne slektninger helt til neste jul, så det kan være lurt å legge litt flid i valg av foto. Mitt tips er å se til proffene.

Her er fem fotografi-sjangere å la seg inspirere av:

Motefoto

1. Still dere opp foran en dus bakgrunn.

2. Kle dere som om dere aldri har hørt om konseptet klær før og er nødt til å improvisere.

3. Beveg dere som om hele familien er besatt av onde ånder.

Nyfødtfoto

Legg hele familien sovende ned på en skinnfell. Eventuelt pakk dere inn som kokonger. Fargepaletten er pastell eller lys beige.

Gravidfoto

Her har du to valg når det kommer til antrekk: Femten lag chiffon, eller ingenting. Gå ut i skogen og posér på den mest uironiske måten du klarer.

Paparazzi

Dette er den ærligste formen for julebilde. Dra frem kamera når familien din minst ønsker det, og legg på noen Se og hør-stjerner så mottageren vet hva de ser på.

Kunstfoto

I kunstfotografi er det viktig at ingen smiler. Legg inn et absurd element, skru opp kontrasten, og for all del la det være sort/hvitt. Hvis du i tillegg kan gi mottageren følelsen av at noe forferdelig har skjedd, er det en bonus.

