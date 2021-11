Middelaldrende kvinner slutter å anse seg selv som attraktive. Det er et problem.

Fanny Duckert Professor i psykologi og klinisk spesialist

Vi har store frihetsgrader til å fortsette med erotisk flørting godt opp i moden alder, skriver Fanny Duckert.

Kvinner må tørre å by på seg selv.

«Det var ikke sånn at det ble Bente fordi hun var eldre. Jeg likte henne, så hadde hun den alderen hun hadde (...) Det var utseendet først. Men hun er også en fin og positiv dame.» (Kyrre i VG om sin 17 år eldre kone Bente.)

Aldersforskjell er ikke et hinder for erotiske relasjoner mellom voksne mennesker, eller for dyp kjærlighet, for den saks skyld.

Hva som er utslagsgivende for at vi tenner på hverandre, er høyst individuelt: utseende, lukt, humor, kunnskap, modenhet og trygghet, men selvfølgelig også status og økonomi.

Romslig aksept av kvinners utseende

Statistikken viser at det er blitt vanligere med aldersforskjeller i parforhold. For eksempel har det vært en økning i ekteskap hvor mannen er mer enn ni år eldre. Men det har også skjedd en økning den andre veien.

I 2011 var kvinnen eldst i hvert femte inngåtte ekteskap.

Offisielt synes alle menn å ønske seg en 25-årig, velskapt kvinne. Men i praksis viser det seg at de ofte har en mer romslig aksept av kvinners utseende.

For eksempel har den amerikanske forskeren Christian Rudders undersøkelse av millioner av menns rangering av kvinner på nettdatingsider vist at bare noen helt få kvinner ble vurdert som uattraktive, og et bitte lite antall som superattraktive.

Den store majoriteten ble ansett som attraktive nok.

Tenner på kvinner i alle former

Den canadiske forskeren Sarah Hunter Murray har påvist at en av de viktigste faktorene i menns tenning, er kvinnens seksuelle selvtillit og energi – og at hun tør å by på seg selv.

Menn tenner på kvinner i alle former. Hun må ikke være superslank, superstylet eller billedskjønn for å være attraktiv. Utstråling, selvtillit og åpenhet er vel så viktig.

Naturalistiske studier har vist at et levende, positivt flørtespråk er svært avgjørende for menn og utløser mer respons enn mer billedskjønne, men passive kvinner.

Noe av problemet med middelaldrende kvinner er at de slutter å anse seg selv som attraktive. Når kvinner klager over sin usynlighet, henger dette ofte sammen med at de slutter å sende erotiske signaler selv. De slår av sin sensuelle energi, blir negative og tilbaketrukne.

Voksne kvinner opplever kanskje i mindre grad å være passive seksualobjekter og blir kanskje i mindre grad plystret etter på gaten. Men de har fortsatt rike muligheter til aktive, sensuelle samspill med menn.

Handle aktivt i eget liv!

Modne, attraktive kvinner fortsetter å holde det smilende blikket. De viser positiv interesse for menn de støter på sin vei, er rause med komplimenter og byr på seg selv.

En god flørter vil naturlig åpne muligheter med sin positive oppmerksomhet overfor andre. Flørting er å gi en annen en gave, gjennom budskapet: Jeg ser deg – og liker det jeg ser! Et varmt og hyggelig signal til et annet menneske, uten forpliktelser.

Vi har store frihetsgrader til å fortsette med erotisk flørting godt opp i moden alder. Kanskje blir det aldri for sent. Det å gi og ta og vise sjenerøsitet er viktige funksjoner i et meningsfullt liv. Målet er ikke nødvendigvis å forføre, men fortsette å være tiltalende og interessant – overfor oss selv og andre.

Så kanskje vi skal slutte å sutre, men fortsette å handle aktivt i eget liv!