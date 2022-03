Nato har rett til å forsvare Ukraina. Men bør vi gjøre det?

Sigmund Simonsen Jusprofessor, Høgskolen på Vestlandet og NTNU

24. mars 2022 21:00 Sist oppdatert nå nettopp

Nato intervenerte i Libya i 2011 av frykt for et nær forestående folkemord. Tross gode intensjoner gikk situasjonen fra vondt til verre, skriver Sigmund Simonsen. Bildet: Et dansk F16-fly tar av fra Nato-basen Sigonella på Sicilia i forbindelse med intervensjonen.

Hvor skal de røde linjene for intervensjon i Ukraina-krigen gå? Vår nære krigshistorie viser at spørsmålet er komplekst.

Debatt

Dette er et debattinnlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning.

Trolig er over 10.000 mennesker drept i Ukraina. Tallet kan bli mye større. Millioner er allerede på flukt.

Nato intervenerte i Libya i 2011 av frykt for et nær forestående folkemord. Tross gode intensjoner gikk situasjonen fra vondt til verre.

Erfaringene fra Libya-operasjonen gjorde det vanskelig å intervenere i Syria i 2012. Minst 250.000 mennesker er siden drept i Syria.

Da Assad-regimet brukte gass mot sivile i 2017 og 2018, trådte president Bashar al-Assad over en rød linje. USA og Storbritannia svarte med å bombe noen syriske flybaser, noe Norge uttrykte forståelse for. Da IS inntok Syria og Irak og forverret blodbadet, gikk rundt 70 stater, inkludert Norge, inn på Iraks side for å stanse IS. Nok var nok.

Russland skyr tilsynelatende ingen midler. Terrorbombing med konvensjonelle våpen er ille nok. USA frykter også at Russland tar i bruk grusomme og forbudte kjemiske eller biologiske våpen.

Utfordringen er at Nato tvinges inn i intervensjonsdilemmaet.

Godkjenning fra Sikkerhetsrådet er ikke påkrevd

Intervensjonsdilemmaet har Nato og Norge stått i flere ganger. Syria og Libya er allerede nevnt. I 1999 var det Kosovo, hvor vi etter valgets kval intervenerte.

Etter Kosovo utviklet ekspertgruppen ICISS doktrinen som kalles «Responsibility to Protect» (R2P).

Doktrinen går på at hvor staten ikke selv er i stand til å beskytte sivile, så har det internasjonale samfunn et ansvar.

R2P-doktrinen passer i utgangspunktet ikke på konflikten i Ukraina, for det er ingen intern konflikt hvor staten dreper egne borgere. Doktrinen avgrenses nemlig mot forsvarskriger som den Ukraina nå utkjemper mot en annen stat.

Russlands ulovlige angrep utløste Ukrainas selvforsvarsrett etter FN-pakten. Ukraina kan lovlig invitere andre stater inn og har da også bedt Nato om hjelp.

Nato kan altså lovlig etablere en flyforbudssone eller på annen måte intervenere på Ukrainas side. Godkjenning fra Sikkerhetsrådet er ikke påkrevd.

Selv om R2P-doktrinen ikke er direkte anvendbar i Ukraina-konflikten, er dilemmaet sammenlignbart: intervenere militært for å beskytte sivile i Ukraina eller la være.

Erfaring tilsier at omfattende militær maktbruk for å beskytte sivile er et ytterst komplisert, voldsomt, risikofylt og uforutsigbart virkemiddel

«Det angår også oss»

Da doktrinen ble utviklet, var det ingen stater som tok til orde for at verdenssamfunnet passivt burde stå å se på at et folk ble slaktet ned, eller at militær intervensjon var utelukket som siste utvei.

Tvert om var det bred enighet om at det måtte gå en rød linje for verdenssamfunnet: Alle mennesker er like mye verdt og har krav på beskyttelse. Grunnideen er: Det angår også oss.

FN sluttet opp om doktrinen i 2005 og anvendte den i Libya i 2011. Doktrinen er siden blitt kritisert, men står rimelig støtt i folkeretten.

Det som er av interesse her, er vilkårene for intervensjon.

Terskelkriteriet (den røde linjen) ble satt til «conscience shocking events» i form av folkemord, omfattende krigsforbrytelser eller lignende. Altså massive og grove folkerettsbrudd.

En slik terskel er nok allerede overskredet i Ukraina. Men det betyr ikke at en militær intervensjon kan eller bør gjennomføres.

Det er fordi erfaring tilsier at omfattende militær maktbruk for å beskytte sivile er et ytterst komplisert, voldsomt, risikofylt og uforutsigbart virkemiddel. Andre vilkår må også være oppfylt.

Militær makt bør bare brukes når det er strengt nødvendig, og hvor det ikke finnes mindre dårlige alternativer (minste onde). Ikke å gjøre noe må fremstå som verre enn intervensjon.

Trusler om atomvåpen

Videre er det et vilkår at en militær intervensjon fremstår som en forholdsmessig (proporsjonal) reaksjon. Det kan kanskje argumenteres for at Nato ved hjelp av målrettede angrep mot militære mål vil stanse Russlands angrep på Ukraina, uten store sivile følgeskader.

I Libya demonstrerte Nato treffsikkerhet og slagkraftighet. Russland har ikke imponert i Ukraina. Det vil like fullt bli en omfattende, voldsom og risikofylt operasjon.

Intervensjonsdilemmaet kan bli mer ubehagelig og påtrengende dersom krigen fortsetter

Det er også et vilkår at man må ha rimelige utsikter til en forbedring av situasjonen, slik at man ikke ender opp med å gjøre vondt verre i Ukraina og verden for øvrig.

Det er særlig her Russlands trusler om bruk av atomvåpen kommer inn. Russland mener nok alvor når de sier at de vil bruke atomvåpen om nasjonens eksistens er i fare.

Hvor Russlands røde linje for bruk av atomvåpen faktisk går, vet vi imidlertid ikke. Dessuten er røde linjer, også våre, sjelden hugget i sten.

Risiko for eskalering og frykt for atomkrig gjør at flere advarer mot intervensjon.

Selv om Nato lovlig kan intervenere og har midler til å gjøre det, er det altså ikke nødvendigvis lurt. Som Aftenposten uttrykte det: Å innføre flyforbudssone over Ukraina kan bli katastrofalt.

Likevel vil Estland, Latvia, Litauen og Polen, med sin nære kjennskap til Russland, ta den risikoen nå: altså før hundretusener er drept, og før landene kanskje blir direkte berørt likevel.

Balterne er ikke skvetne, som Aftenpostens kommentator Halvor Hegtun treffende påpekte. Men er de dumdristige? Det synes i alle fall noe forhastet å avskrive handlingsalternativer helt. Nato har nok ikke gjort det.

Intervensjonsdilemmaet kan bli mer ubehagelig og påtrengende dersom krigen fortsetter.