Ruter bør innføre fleksible og rimeligere billetter

Erin Skilbrei Student og Oslo-borger

I dag 18:00

Jeg møter venner og familie mer igjen nå, så er det akkurat nå tilbudet skal bli verre? Spør Erin Skilbrei fra Oslo.

Vi lojale kunder er her fortsatt, Ruter. Det eneste vi etterspør, er mer fleksibilitet.

Debatt

Dette er et debattinnlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning.

Jeg har bodd i Oslo hele livet, og har derfor brukt både T-bane, buss og trikk ukentlig, om ikke daglig, i 24 år.

På videregående begynte jeg å kjøpe månedskort, slik at jeg kunne reise til skolen. På den tiden kostet månedskortet 320 kroner for ungdommer. På de tre årene brukte foreldrene mine over 11.500 kroner på at jeg skulle reise til og fra skolen.

Så fikk jeg jobb og begynte å betale månedskort selv. Siden har jeg betalt 28.000 kroner gjennom Ruter-appen min.

For tidlig å si

Jeg er kjempefornøyd med tilbudet jeg har. Nå har koronapandemien påvirket Ruters virksomhet og våre reisevaner. Kollektivselskapet mangler midler til å beholde tilbudet slik det er i dag. Ruters administrerende direktør, Bernt Reitan Jenssen, kom denne uken med følgende beskjed til kollektivreisende: «Bruk det, eller mist det.»

Det har kun gått noen uker siden gjenåpningen av samfunnet. Jeg og flere kollektivreisende mener det er for tidlig å ta en slik beslutning.

Erin Skilbrei er Oslo-borger og student.

Som student dukker det alltid opp spørsmål i hodet mitt når jeg skal velge billett i appen. Nå i oktober har jeg maks én dag i uken med fysisk undervisning på OsloMet, altså rundt fire turer hver måned. Hvis jeg kjøper enkeltbilletter tur-retur, koster dette meg 304 kroner.

Jeg stusser. Kan det lønne seg å kjøpe månedskort? 477 kroner. Regnestykket går ikke opp. I perioder med få utflukter og lav lønn under nedstenging pleide jeg å ta T-banen én vei og gå flere kilometer hjem igjen. Det koster meg bare 152 kroner, regnet jeg ut.

Nå møter jeg venner og familie mer, så er det akkurat nå tilbudet skal bli verre? Jeg spør vennen min om hun kan komme hjem til meg, fordi jeg ikke har månedskort denne måneden.

Mulighet for «billettfrys»

Et forslag er å innføre fleksible billetter, slik at færre velger å gå eller kjøre når de gjør dette regnestykket. For eksempel kan det være verdt å betale 38 kroner for å reise fra Tøyen til Kolsås, men føles urimelig å betale det samme dersom man kun skal reise to stopp og av ulike grunner ikke kan eller ønsker å gå.

Det finnes altså få smutthull og rabatter uansett hvor lojalt man bruker tilbudet. Flere foreslår også å innføre «frys» av månedskort slik at man kan ta opp igjen bruken av kortet etter en periode med uventet sykdom eller mangel på jobbvakter.

Med mini-billetter, rabatterte enkeltbilletter for studenter og ungdom, rabatt på hver femte billett, og mulighet for billett-frys, kan Ruter være sikre på at færre mennesker med usikre jobb- og studiesituasjoner velger å snike eller bruke andre transportmidler.

De lojale kundene er her fortsatt.

Få med deg debattene hos Aftenposten meninger på Facebook og Twitter.

Vil du delta i Oslo-debatten?

Har du noe på hjertet som du ønsker å dele? Send innlegget ditt til debatt@aftenposten.no.

Her finner du flere debattinnlegg om Oslo, og her kan du lese mer om hvordan du sender inn et debattinnlegg til oss.