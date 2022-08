Kort sagt, lørdag 27. august

«Utvandrerne» er verdt en solid sekser

Filmen «Utvandrerne» har hatt førpremiere under filmfestivalen i Haugesund. Den har kinopremiere i Norge 2. september. Aftenpostens anmelder Ingrid Åbergsjord har sett filmen og bruker store deler av sin anmeldelse til å fortelle oss om alt hun savner.

Hun setter opp Jan Troells 50 år gamle filmer med Liv Ullmann og Max von Sydow som den absolutte fasit. Han skrev sine filmmanuskripter basert på de samme bøkene av Vilhelm Moberg. I den nye filmen savner hun en rekke biroller, og regner opp alle sekvenser hun hadde ventet å se igjen i regissør Erik Poppes to timer og tjue minutters lange film. Den forteller historien om Kristina og Karl Oskar som utvandrer til Amerika i midten av 1800 årene. Troell brukte over dobbelt så lang tid og delte historien opp i to filmer: «Utvandrerne» og «Nybyggerne».

Hva om anmelderen hadde konsentrert seg om den nye filmen som det den er, og er ment å være? Et selvstendig kunstverk anno 2022. En moderne tolkning av Mobergs 2400 siders epos og ikke en ny produksjon bygd på Troells filmmanus.

La oss sammenligne med teateret og et annet stort litterært verk, «Peer Gynt» av Henrik Ibsen. Det tar langt over fire timer å spille hele teksten. Ingen faste teatre gjør det i dag. Store sekvenser blir utelatt. Rollefigurer strykes. Fjerde akten, som foregår om bord på et skip som synker i en storm, er ofte utelatt. Prestens tale er sjelden å se, men hver tolkning, hver forestilling står på egne ben og blir vurdert som et selvstendig kunstverk og ikke målt opp mot nostalgiske oppsetninger for et halvt århundre siden.

Aftenpostens anmelder har tydeligvis gjort hjemmearbeidet og i motsetning til teateranmeldere hatt anledning til å se igjen de gamle filmene i den hensikt å sammenligne.

Jeg skjønner det er fristende, men det svekker kvaliteten på anmeldelsen som i beste fall skal kunne være en veiviser for oss som vurderer hvilken film vi skal gå og se. Bortsett fra filmfolk og spesielt interesserte kulturhistorikere er ingen interessert å lese om hva Ingrid Åbergsjord savner, men derimot hennes vurderinger av hva vi kan vente oss. Hun gir «Utvandrerne» terningkast fire.

Filmen er verdt en solid sekser. «Utvandrerne» inviterer publikum til en sterk følelsesmessig filmopplevelse, og den er åpenbart påvirket av tiden vi lever i.

Stein-Roger Bull, film- og TV-produsent

Tiggere i dress og skatteglade politikere

Jeg er stort sett enig med Agendas Andreas C. Halse når han i Aftenposten 25. august beskriver hvor uheldig det er med statlig støtte til næringslivet. Bedrifter har ansvaret for egen drift. De må derfor vurdere og sikre seg mot risiko, og tilpasse seg når kostnader eller markedsutsikter endres. De fleste bygger opp reserver i gode tider som kan tæres på i dårlige. Greier man ikke å tilpasse seg, har ikke bedriften livets rett.

Dette er et fundament i markedsøkonomien.

Den politiske venstresiden har et tvisyn på dette. De er ikke glade i gevinster i gode tider, eller i at bedrifter bygger opp reserver. Dette skattlegges stadig hardere med økt formues- og utbytteskatt. I et nylig publisert Civita-notat beskrives hvordan formues- og utbytteskatten for bedriftseiere er doblet det siste året, og tvunget frem større utbytter.

Jo lenger en går i retning av å sosialisere gevinstene, jo vanskeligere blir det å argumentere mot sosialisering av tapene.

Steinar Juel, samfunnsøkonom i Civita