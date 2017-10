Smarttelefonen er nærmest blitt en uunnværlig rekvisitt i ethvert moderne utroskapsdrama. Derfor er det et sunt prinsipp at partnerne bør kunne ha gjensidig tilgang til hverandres telefoner, dersom det er ønskelig, skriver Frode Thuen i sin spalte i A-magasinet denne uken.

For hvem er det ønskelig med «gjensidig tilgang til hverandres telefoner»?

For den voldelige partneren, forsvarsadvokaten eller politiet? For nettavislesere som ikke kan vente på å klikke på neste klikkbaitoverskrift om drap, ære, familietragedie, eller hva det nå er vold klassifiseres som for tiden?

Ikke farlig for alle, men veldig farlig for noen

Det er sikkert riktig alt som skrives om sjalusi, forhold, tillit, problemer og så videre i spalten, men det er uvesentlig. Det er ikke ønskelig at Aftenposten skal anbefale folk å sette seg i fare.

For det store flertallet er det selvsagt ikke farlig å gi partneren tilgang til telefonen, men for mange er det det.

Sjekk med politiet, sjekk med krisesenterne, sjekk med de som selger overvåkningsutstyr, sjekk med Digital Trust. Invitér folk som er offer for overvåkende og voldelige partnere til å fortelle sine historier, og si om de tenker at det er «et sunt prinsipp».

Store overvåkningsmuligheter

Hva betyr det i paksis tilgang til en (såkalt) smarttelefon? (Det er egentlig ikke en telefon, det er en datamaskin med mye datakraft og funksjoner.)

Det er betyr tilgang til:

Hvem noen er i kontakt med når, hvor ofte og om hva

Hvor noen har vært, når og hvor ofte

Hvilke sosiale nettverk noen er på og hvem de har kontakt med der

Hva noen har søkt etter på internett

Hvem, og feks hvilke offentlige etater, noen har i kontaktregisteret

Private bilder og filmer som plutselig blir spredd på internett

Nettjenester (uavhengig av telefonen)

Hvis noen har satt opp telefonen sin som del av to-faktor pålogging (ja, kanskje litt teknisk. Men alle bør gjøre det, bare se her)

Og mer, mye mer

Dette handler ikke om forhold, dette handler om sikkerhet.

Jeg oppfordrer Frode Thuen og A-magasinet til å skrive en beklagelse, fjerne anbefalingen og gjerne skrive noe om hvorfor det ikke er en god idé for mange å dele tilganger.

Delta i debattene hos Aftenposten meninger på Facebook og Twitter