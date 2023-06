Jo, kjernekraft raserer natur

Kjernekraft kan ikke grønnvaskes, skriver Erik Joner. Bildet er fra det nedstengte atomkraftverket i Neckarwestheim i Tyskland.

Alle prosesser før og etter selve energiproduksjonen er drevet av fossil energi. Kjernekraft kan ikke grønnvaskes.

13.06.2023 19:00

Det er lett å stjele fra fremtidige generasjoner. Og det er lett å være teknologioptimist når fagmiljøer med sterke egeninteresser og pengesterke forretningsfolk i ryggen forespeiler ubegrenset tilgang på billig, grønn energi. Verdensbildet deres ligner til forveksling på et scenario fra en film med Jim Carrey.

Selv energirealister som Hogne Hongset, som har skrevet mye om at Norge har rikelig med grønn energi om den brukes fornuftig, har latt seg blende (Aftenposten 2. juni). Han tror i tillegg at kjernekraft ikke ødelegger natur. Da kan han ikke ha annet i tankene enn norsk natur som trues av vindmøller.

Ikke klimanøytral

Kjernekraft har, som alle former for energiproduksjon, en pris i form av miljøødeleggelser. Den er for øvrig heller ikke klimanøytral, slik mange tror. Alle prosesser før og etter selve energiproduksjonen er drevet av fossil energi. Kun dersom man betrakter en ferdig bygget reaktor med ferdig levert brensel i et kort tidsrom, er produksjonen nærmest miljøvennlig og utslippsfri.

Men for å komme dit trenger man en serie enormt miljøødeleggende prosesser. Disse inkluderer:

gruvedrift og behandling av gruveavfall

anriking og lagring av prosesseringsavfall og utarmet uran

transport, bygging og utplassering av reaktorer

etablering av svært omfattende sikkerhetsopplegg

kontinuerlig overvåking av mulige utslipp til luft og kjølevann

helsekontroller av ansatte

ekstremt kostbar avfallsbehandling av store mengder lavradioaktivt avfall (snyter du deg i nærheten av en reaktor, er papirlommetørkleet å anse som lavradioaktivt avfall)

Og så videre.

Avfallsproblem

Etter at energien er produsert, har man et opplagt avfallsproblem med brukt brensel. Men også store mengder materialer som er blitt radioaktive på grunn av aktivering (radioaktivitet «smitter») og kontaminering. Ikke bare i og rundt en reaktor, men i hele verdikjeden fra utvinning til avfall, med mange ledd av prosessering og mellomlagring, frem til «stabil lagring».

Det er betydelige miljøkostnader ved alt fra utbygging og drifting av avfallsanlegg (i tillegg basert på fossil energi og store mengder betong), bygging av veier, bygninger og passiv sikring, graving av gruver og underjordiske lagringslokaler og så videre. Alt dette blir behendig uteglemt fra historien når kjernekraft grønnvaskes.

Ingen infrastruktur og kunnskap

Norge har ingen forutsetninger for å drive med kjernekraft, i motsetning til de landene vi absurd nok eksporterer energi til.

Vi har ingen infrastruktur og ingen kunnskap om å drifte kjernekraftanlegg.

Vi har et høyt kostnadsnivå og strengere miljøregler enn andre land, og vi burde ikke ha noen som helst interesse av å sette natur, økonomi og helse på spill for å produsere billig energi til uvesentligheter som datasentre for lagring av kattevideoer og utvinning av kryptovaluta.

Og apropos lagring og at «det er utviklet løsninger og bygget et lager i Finland». Ett permanent lager som ikke er tatt i bruk, er alt man har å vise til etter mer enn 65 år med kjernekraft. Det betjener neppe avfall fra verdens 500 kommersielle reaktorer og tallrike forskningsreaktorer. Det lyder ikke engang lovende!