Historieløst i Oslofjorden

Kort sagt, fredag 16. juni.

15.06.2023 22:30

Aftenposten meldte mandag at representanter for en svensk fabrikk skal komme til Oslo og demonstrere «den spesielle teknologien med foilere som får båten til å «fly» over vannet». De kommer drøyt 60 år for sent.

Ikke med ett ord nevnes det i artikkelen at den første hydrofoilen ble satt i trafikk i Oslofjorden i 1963. Flere hydrofoiler gikk i rutetrafikk til 1973, i hovedsak mellom Oslo og Horten. Nyvinningen slet med tekniske problemer, vanskelig økonomi og ble altså definitivt parkert i 1973. Det siste året ble til og med en luftputekatamaran satt inn i rutekjøring på Oslofjorden.

Da «flybåtene» tok av her i fjorden, hadde de allerede svevd i full fart i farvannene rundt Stavanger i tre-fire år. Der var de først i landet med hydrofoilbåter.

Totalt ti hydrofoiler ble bygget i Norge. De suste av gårde i 34 knop (cirka 60 km/t) og kunne ta mellom 70 og 100 passasjer. Ideen om hurtigbåter som man kunne se for seg hevet seg opp på stylter og suste over vannet, ble sannsynligvis født i Italia, og slett ikke i Sverige.

Men én ting skal svenskene ha: De kan være først til å lage svevebåter som går på strøm. Hvis de får til det, blir det lydløse svevebåter. Lydløse var ikke de gamle hydrofoilene ...

Historien om hydrofoilene i norske farvann er ikke bare gjemt og glemt, den er også spennende. Kanskje Aftenposten kan gi oss den? Bjørn Foss’ bok fra 1989 «Hurtigbåten – dammeldampens arvtager» kan være et godt sted å begynne.

Stein Erik Kirkebøen, Oslo