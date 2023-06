Norsk forsvarsplanlegging domineres av at særinteresser stadig vinner frem

Forsvarskommisjonens leder Knut Storberget (bildet) er eneste politiker som har markert at han forstår alvoret, ifølge innleggsforfatteren. Bildet er fra fremleggelsen av kommisjonens rapport.

En lang rekke svake forsvarsministre, et uinteressert storting og passive medier har åpnet for et anarki.

18.06.2023 20:00

I en meget god kronikk i Aftenposten 13. juni om Ukraina, taktikk og teknologi skriver oberstløytnant Erik Elden om dynamikken og teknologiduellene i krigen.

Man kan kanskje savne refleksjoner om slik dynamikk i norsk terreng og vår særegne geografi, og om helikoptres rolle. Men først og fremst bør oppmerksomheten nå omsider rettes mot vårt overordnede problem:

Norsk forsvarsplanlegging domineres i dag ikke av dynamikken Elden beskriver. Den domineres av at særinteresser og endringsmotstand stadig vinner frem.

Har åpnet for et anarki

Vi kan spørre:

Hvorfor har Stortinget og mediene godtatt brutto 25 milliarder kroner til stridsvogner som blir irrelevante i vårt terreng og vår geografi? Dette på bekostning av essensielt viktig langtrekkende ild, helikoptre og langtrekkende luftvern.

Hvorfor har vi, når vi legger til grunn F-35 Program Executive Officer generalløytnant Mike Schmidts vurdering av flytypen, bare rundt 15 kampklare F-35? Svenskene har over 80 Gripen og tre batterier Patriot langtrekkende luftvern.

Hvorfor kjøper vi nye kystvakthelikoptre til blodig overpris og med bare halve rekkevidden til AW101, helikoptertypen vi allerede innfører i redningstjenesten?

Svaret er enkelt: En lang rekke svake forsvarsministre, et uinteressert storting og passive medier har åpnet for et anarki der særinteresser kjemper frem sine saker uten særlig hensyn til helhet og forsvarsevne.

Krever kraftig hånd

Hvis dette får fortsette, vil Forsvarskommisjonens innstilling og forsvarssjef og general Eirik Kristoffersens fagmilitære råd langsomt, men sikkert bli pakket inn og arkivert.

Forsvarskommisjonen synes å ha sett faren.

Forsvarssjefen har fått føle den, da hans råd om å utsette stridsvogner og maritim spesialstyrke ble tråkket ned.

Hvis han ikke skal kjempe en tapende kamp alene, bør kommisjonens leder Knut Storberget (Ap) permitteres som statsforvalter og bli forsvarsminister.

Det er ikke tid til å vente til stortingsvalget, og Høyres forrige periode ved roret fra 2013 til 2021 var en ørkenvandring i samme, gamle spor.

Problemet stikker så dypt og sitter så hardt at det krever en kraftig hånd.

Storberget forstår alvoret

I Forsvaret ble stridsvogner debattert hardere enn noe annet i manns minne. Det ble argumentert overbevisende for at i moderne strid vil stridsvogner bli utmanøvrert i norsk geografi og terreng.

Men pansermiljøets endringsmotstandere vant, støttet av Senterpartiets lokalpolitikere, overfor en forsvarsminister fra Senterpartiet.

Vi bygger ut kostbar teknisk støtte for AW101-redningshelikoptre. Men til Kystvakten valgte et USA-orientert miljø amerikanske Sea Hawk. Dette til blodig overpris, svære kostnader til ny teknisk støtte og med bare halve AW101s rekkevidde og lasteevne for våre svære havområder.

I USA har generalløytnant Schmidt sagt at bare 53 prosent av USAs egne F-35 er «mission-capable». Vi sliter mye mer.

USA terminerer viktige moderniseringer, og fagpressen skriver at dette kan være «begynnelsen på slutten» for flytypen.

Knut Storberget er eneste politiker som har markert at han forstår alvoret.