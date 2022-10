Sikkerhetskurset har ingenting med «Ways of Seeing» å gjøre

Tidligere høyesterettsdommer Ketil Lund deltar sammen med Sara Baban i stykket «Ways of Seeing».

I november 2018 skrev jeg en anmeldelse av teaterstykket «Ways of Seeing», som i månedene og årene som fulgte, har skapt stor debatt. Jeg setter pris på kritikk av kritikken. Men i sitt innlegg i Aftenposten 27. september stiller Marianne Solberg et spørsmål jeg har behov for å svare på. Hun lurer på om et sikkerhetskurs jeg gikk på i 2015, har noe med «Ways of Seeing» å gjøre. Svaret på det er enkelt: nei.

Jeg jobber som frilansjournalist og har dekket krigen i Ukraina siden desember 2014. Våren 2015 gikk jeg derfor på Blue Dots sikkerhetskurs i England for å lære meg førstehjelp - og hvordan man skal håndtere skarpe situasjoner som journalist. Jeg har senere tatt et oppdateringskurs i Norge. Slike sikkerhetskurs er svært viktige for journalister som skal dekke krig og konflikt. Det er ikke kritikkverdig, men kan bli livsnødvendig.

Per Christian Selmer-Anderssen,

Teateranmelder og frilansjournalist