Norge er langt unna å nå egne nasjonale mål om sykling

Heidi Tomten Avdelingsdirektør for Gange, sykkel og kollektiv, Bymiljøetaten

Toril Grande Austbø Avdelingsleder Plan og utvikling, Bymiljøetaten, Bergen kommune

Monica Johansen Bikos Fagkoordinator sykkel, Stavanger kommune

Inger Mari Eggen Mobilitets- og samferdselssjef, Trondheim kommune

9 minutter siden

Skal vi få sykkeltrafikken opp på ønskede nivåer, må biltrafikken nødvendigvis ned, skriver debattantene. Bildet viser syklister i Torggata i Oslo.

De syklende må altfor ofte vike for bilene.

Debatt

Dette er et debattinnlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning.

«Vi har ikke lykkes med norsk sykkelsatsing», konkluderte veidirektør Ingrid Dahl Hovland i en kronikk i Aftenposten 12. september. Kronikken har vakt jubel hos mange av oss som jobber med sykkeltilrettelegging i storbyene.

Det er nemlig gode grunner til at Norge er langt unna egne nasjonale mål om sykling. Norge er en sinke sammenlignet med nabolandene Sverige og Finland – for ikke å snakke om Danmark.

Sykkelfelt og sykkelveier forsvinner

Når vi planlegger for sykling i byene våre, har vi problemer med å lage trygge, forståelige og sammenhengende anlegg. Nasjonale normer og regler for utforming legger opp til at sykkelfelt og sykkelveier forsvinner når de trengs som mest. De syklende må altfor ofte vike for bilene.

Vi tar veidirektørens anerkjennelse av utfordringene som en invitasjon til samarbeid. Storbyene har satset kraftig på sykkel de siste årene. Dette har ført til gode resultater. Vi kan få til mye mer dersom nasjonale normer og regler revideres i tråd med målene om økt sykling, slik det nå virker som veidirektøren selv ønsker.

Bilen står øverst i hierarkiet

I møte med Statens vegvesen erfarer vi at det sjelden tillates utprøving av løsninger som utfordrer regelverket. Å tilpasse nye løsninger til statiske regler og normer er en enorm bremsekloss for utviklingsarbeidet. Spesielt vanskelig er det når disse reglene bygger opp under et gammeldags transporthierarki hvor bilene står øverst.

Et ferskt eksempel er utviklingen av en norsk versjon av «sykkelprioritert gate» hvor løsningen ikke inneholder et eneste tiltak for å prioritere de syklende. Resultatet er at flere kommuner nå utformer egne varianter ved å ta i bruk verktøy som allerede er tilgjengelig. Dette vitner om at man fra nasjonalt hold ikke lykkes.

Trafikksikkerhet er et av de aller viktigste hensynene i utviklingen av nye løsninger. Men når det utøves så stor forsiktighet hos nasjonale veimyndigheter at vi ikke får testet løsninger som kan være tryggere enn dagens, så vil denne forsiktigheten paradoksalt nok kunne føre til flere drepte og skadede i trafikken. Fartsgrense 20 km/t, flere muligheter for forkjørsregulering for sykkel og endret bruk av sykkelsignal i lyskryss er noen eksempler på tiltak vi mener vil gi økt sikkerhet for syklister.

En gullkantet mulighet

Hovland skriver at ny infrastruktur er dyrt. Hun mener vi må lete etter tiltak som gir mer effekt for pengene. Da må vi utforske hvordan vi kan lage mer arealeffektive løsninger. I dette ligger det en gullkantet mulighet: Å gjøre eksisterende gater sykkelvennlige ved å fjerne eller redusere biltrafikk er ekstremt mye billigere enn å bygge nye, separate sykkelveier.

Tiltak som bedrer forholdene for sykling, og samtidig gjør det mindre effektivt å kjøre bil, er dessuten en effektiv måte å vri konkurranseforholdet mellom transportformene på.

Og skal vi få sykkeltrafikken opp på ønskede nivåer, må biltrafikken nødvendigvis ned: Nullvekstmålet er ikke ambisiøst nok til å nå nasjonale mål om opptil 20 prosent sykkelandel i byene. Men vi opplever at det stadig settes en stopper for sykkeltiltak begrunnet med risiko for redusert flyt i biltrafikken på statlige veier.

Regler og normer må endres

Det ble oppløftet stemning i salen under Nasjonal sykkelkonferanse da veidirektør Hovland fra scenen understreket at nasjonale veimyndigheter skal være en god tilrettelegger for kommunenes sykkelarbeid. Hennes budskap var at vi ikke kan fortsette som før. Regler og normer skal endres.

Vi stiller oss helhjertet bak dette budskapet. Trafikkregelverket må moderniseres. Nye løsninger må utvikles. Vi ser frem til at statlige veimyndigheter er med oss i det videre arbeidet for å nå nasjonale og lokale mål om økt sykling.