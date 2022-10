Obos er opptatt av å lytte og lære når fremtidens Rosenholm bygges

Daniel Kjørberg Siraj Konsernsjef i Obos

14 minutter siden

Obos har kjøpt flere eiendommer på Rosenholm i bydel Søndre Nordstrand og skal bygge boliger der.

Jeg tror vi aldri før har startet en så bred medvirkningsprosess så tidlig som dette.

I et innlegg i Aftenposten 15. oktober deler leder i byutviklingsutvalget i Oslo bystyre James Stove Lorentzen (H) noen av sine tanker om hvordan han mener Rosenholm sør i Oslo kan bli. Og vi er enige i det meste: Her kan det bli plass til både gode boliger, arbeidsplasser, studentboliger og kulturtilbud. Og mye mer.

Alle gode innspill er verdifulle

Nå skal vi bruke tiden fremover til å lytte til og lære av alle innspill fra nabolag, politikere, Obos-medlemmer og andre med konstruktive ideer til hvordan den nye bydelen skal bli.

Jeg tror vi aldri før har startet en så bred medvirkningsprosess så tidlig som dette. Alle gode innspill er verdifulle og skal behandles med respekt, før vi til slutt trekker våre egne konklusjoner i samråd med myndighetene og nærmiljøet.

Et forslag Stove Lorentzen trekker frem, er å bygge studentboliger. Det kan være en god idé, men kanskje finnes det andre og enda bedre forslag? Obos er opptatt av å bygge mange gode boliger tilpasset mennesker i ulike livsfaser på Rosenholm. Den aller viktigste jobben vår er å skaffe medlemmene våre boliger.

Oslo kommune har vært altfor passiv

På Rosenholm skal vi legge til rette for et mangfoldig og inkluderende kulturtilbud som kan brukes av alle. Bygulvet skal være aktivt og utadvendt slik at det kan brukes til forretninger, mindre bedrifter og andre tilbud beboerne ønsker. Det er flere mindre bedrifter på Rosenholm i dag, og vi håper at noen av dem vil etablere seg i nye lokaler her når den tid kommer.

Stove Lorentzen tar også til orde for å bygge kontorbygg på Rosenholm. Oslo kommune har til nå vært altfor passiv med å bruke egne kontorvirksomheter i byutviklingen, både i Groruddalen og Søndre Nordstrand.

Nå er sjansen her: Hvorfor ikke flytte noen av de mange hundre kommunale kompetansearbeidsplassene fra Helsfyr til kommunalt eide tomter på Rosenholm der kommunen selv er en stor grunneier? Det vil kanskje gjøre det aktuelt for Universitetet i Oslo eller andre å legge sin virksomhet der også. Toget fra Rosenholm til Oslos S tar bare 10–15 minutter og får minst seks avganger i timen.

Obos er i dialog med bydelen

Vi er i dialog med bydelen, ildsjeler og andre grunneiere på Rosenholm. Og vi har sendt ut en spørreundersøkelse til Obos-medlemmer sør i Oslo for å finne svar på hvordan området brukes og kan styrkes. Nylig ble også fem arkitektteam invitert til å komme med innspill til visjoner og et helhetlig grep for Rosenholm. Resultatene vil bli utstilt og presentert på et seminar i slutten av november.

Alt ligger til rette for en helhetlig byutvikling og planprosess i tett dialog med alle som bryr seg om Rosenholm og området rundt. Derfor er det viktig at også sentrale byutviklingspolitikere som James Stove Lorentzen engasjerer seg. Vi trenger kraft, gjennomføringsvilje og tempo i kommunale beslutningsprosesser, i kombinasjon med det private initiativ, når vi skal skape fremtidens Rosenholm.