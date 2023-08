I Norge gir vi ikke koranbrenningen oppmerksomhet. La oss fortsette sånn.

Samarbeidet mellom politi, lokale moskeer, lokale myndigheter og andre i det sivile samfunnet har gitt resultater.

I Norge har vi funnet en god løsning på problemet med koranbrenning: Vi gir ikke provokatørene oppmerksomhet. La oss fortsette sånn.

En rekke koranbrenninger i Sverige og Danmark har satt de to landene i en vanskelig situasjon med diplomatiske kriser, terrortrusler, polarisering og debatter om innskrenkning av ytringsfriheten.

Hvordan unngå at Norge havner i samme situasjon? Vi har faktisk langt på vei funnet en løsning som har vist seg å fungere når det gjelder koranbrenning.

Muslimske ledere og moskeer har oppfordret norske muslimer til ikke å la seg provosere og til ikke å gi oppmerksomhet til høyreekstremistiske grupper som Stopp Islamiseringen av Norge (Sian). Etter å ha skapt mye bråk og klart å sette dagsorden gjentatte ganger, har Sian brent Koranen flere steder, uten at noen har brydd seg. Gruppen har ikke fått den oppmerksomheten den håpet på.

Samarbeidet mellom politi, lokale moskeer, lokale myndigheter og andre i det sivile samfunnet for å håndtere Sian-arrangementer har gitt resultater. Denne tilnærmingen har altså beviselig fungert. Derfor bør vi opprettholde denne positive utviklingen vi har hatt.

Det er flere som tar til orde for å innskrenke ytringsfriheten, og ser dette som en løsning på konflikten

Det er flere som tar til orde for å innskrenke ytringsfriheten, og ser dette som en løsning på konflikten. I våre hjemlige debatter kan bakgrunnen og motivet til dem som brenner Koranen, være et viktig poeng. Det er bred enighet i Skandinavia om at koranbrenning er en uting, og de aller fleste fordømmer høyreekstremister som gjør det.

Dette kan også påvirke våre holdninger når vi diskuterer et eventuelt forbud. Å utforme en lov som tydeliggjør forskjellen mellom legitim religionskritikk og regimekritikk på den ene siden, og hatytringer rettet mot en religiøs gruppe på den andre siden vil derimot være vanskelig.

Men det er viktig å vite at for de som protesterer i muslimske land, og for regimene som målbærer deres holdninger, så er ikke motivet bak ytringen relevant. For disse er koranbrenning i seg selv blasfemisk og dermed en ond handling, uavhengig av hvem som gjør det, og hvilke motiver de måtte ha. Det samme var tilfelle under karikaturstriden. Det spilte ingen rolle om tegnerne var antirasistiske og sparket i alle retninger eller om de tilhørte ytterste høyre fløy og hadde rasistiske intensjoner.

For læreren Samuel Paty i Frankrike var det viktig å formidle historien om karikaturstriden på en respektfull og forsiktig måte til sine elever. Han ga dem muligheten til å forlate klasserommet dersom de ikke ønsket å se hans Powerpoint med karikaturbilder. Likevel ble han utsatt for en kampanje som endte med at han ble halshugget. Ikke fordi han var rasistisk eller hatefull, men fordi han brøt blasfemi-forbudet i islam.

Denne konflikten handler med andre ord om blasfemi versus ytringsfrihet, ikke om antirasisme. La oss erkjenne det og ha ærlige debatter om hva vi står overfor.

Det finnes argumenter for å begrense religionskritikk som kombineres med spredning av hat mot andre. Men denne konflikten og presset mot ytringsfriheten vil vedvare så lenge blasfemiske ytringer i ulike varianter tillates, kommer til uttrykk og får mye oppmerksomhet.

Ordet «oppmerksomhet» er et viktig stikkord her. Så lenge provokatører ikke får oppmerksomhet, vil de ikke klare å generere kriser. Når det gjelder denne debatten i Norge, stemmer jeg derfor for status quo! Og selvsagt for fortsatt dialog og gjensidig respekt.