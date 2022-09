Vy hevder at togtilbudet på Østlandet blir dårligere. Det stemmer ikke.

Ida Marie Fottland Direktør kommunikasjon og bærekraft i Flytoget

Philipp Engedal Administrerende direktør i Flytoget

8 minutter siden

Flytoget er kjent for kundeservice, punktlighet, innovasjon og enkle løsninger for kundene. Dette sitter i ryggmargen. Det er noe vi vil ta med oss inn i drift av andre strekninger på Østlandet, skriver innleggsforfatterne.

Det er ingen konkurranse mellom Vy og Flytoget. Det er bilen vi konkurrerer mot.

Debatt

Dette er et debattinnlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning.

Organisering av jernbanen er heftig debattert om dagen. Det er flott at tog engasjerer, men debatten har handlet om alt annet enn det som er viktigst: at passasjerene fortjener et bedre togtilbud. Skal vi få til det, må vi først og fremst tenke på kundene, drive innovasjon og gjøre hverdagsreisene enklere.

Dette står øverst på Flytogets agenda.

Flytoget vil utnytte kapasiteten bedre

Vy hevder at tilbudet på Østlandet blir dårligere dersom Flytoget tar over deler av strekningene. Dette stemmer selvsagt ikke. Flytoget har en kultur for kundeorientering og innovasjon. Vi har i snart 25 år driftet regiontog i Oslo-området. Flytoget har noen av Norges aller mest fornøyde kunder. Vi vet hva som skal til for at de reisende vil velge toget. Vi har flyttet folk fra bil til tog før. Får vi muligheten, skal vi gjøre det igjen.

Staten eier to jernbaneselskaper, Vy og Flytoget. At man velger å først snakke med Flytoget for å undersøke hvordan vi kan løse oppgaven med vårt materiell og vår kunnskap, er ikke konkurranseutsetting. Det er å spille på de ressursene staten har.

Det hevdes også at man ved en annen arbeidsfordeling mellom Vy og Flytoget, vil få en dårligere utnyttelse av kapasiteten. Tvert imot. Hvis Flytoget overtar regiontogene på Østlandet, vil vi utnytte den knappe kapasiteten i togtunnelen mellom Oslo S og Skøyen smartere. Da kan vi unngå gigantprosjektet bygging av ny Oslo-tunnel.

Samfunnet vil også slippe å investere hundretalls millioner i nye tog som Flytoget allerede disponerer.

Kan ikke love samme punktlighet

Flytoget har stått på kundenes side i å utvikle et godt togtilbud og en enklere reisehverdag. Vårt arbeid med punktlighet og service har satt standarden for hvordan man driver moderne tog i Norge. Men det er ingen hemmelighet at infrastrukturen på jernbanen trenger en oppgradering.

Flytoget vil operere på akkurat de samme skinnene som Vy gjør i dag. Det er legitimt å lure på om vi alene vil kunne bedre punktligheten.

Det er ingen hemmelighet at infrastrukturen på jernbanen trenger en oppgradering

Og la oss slå det fast med en gang: Nei, vi kan ikke love samme punktlighet i Øst 2 som på Gardermobanen. Men tilliten til tog som transportmiddel handler ikke bare om fravær av forsinkelser, men også om hvordan du blir ivaretatt når uhellet først er ute. Får du rask og riktig informasjon? Har de ansatte riktige verktøy til å hjelpe deg videre på reisen? Vi har dessuten erfaring med at Flytogets standard for vedlikehold av togene gir mindre forsinkelser.

Haster å gjøre tog mer attraktivt

Flytoget er kjent for kundeservice, punktlighet, innovasjon og enkle løsninger for kundene. Dette sitter i ryggmargen. Det er noe vi vil ta med oss inn i drift av andre strekninger på Østlandet. Men dette er ikke en konkurranse mellom Vy og Flytoget – det er bilen vi konkurrerer mot. Og nå har vi en unik mulighet til å ta det beste fra to verdener og få et togtilbud på Østlandet som gjør at mange flere velger tog fremfor bil.

For det haster å gjøre tog mer attraktivt.