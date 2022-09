Jeg er lei av Raymond Johansens snikksnakk. Nå er det blodig alvor.

Christian Tybring-Gjedde Stortingsrepresentant (Frp)

Nå nettopp

En person ble nylig stukket med en skarp gjenstand på Tveita senter i Oslo. Politikerne er handlingslammet, skriver Christian Tybring-Gjedde (Frp).

Mens knivene bokstavelig talt slipes, proklamerer byrådslederen at Oslo er en trygg by.

Debatt

Dette er et debattinnlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning.

Politikere fra alle partier er skrekkslagne over voldsutviklingen i Oslo. Vi opplever knivstikking og gjengoppgjør, men alle er like handlingslammet.

Mens knivene bokstavelig talt slipes, proklamerer byrådsleder Raymond Johansen (Ap) at Oslo er en trygg by. Og i samme åndedrag forteller han oss at han ikke kan forstå hvorfor ungdom «tar på seg kniv» når de forlater familiens hjem om morgenen.

«Det er jo ikke for å spikke en pinne og grille pølser i skogen», sier han videre som for å forsøke å score et gøyalt retorisk poeng.

Vel, Raymond Johansen, dette er alt annet enn gøyalt. Det er blodig alvor, og jeg er lei av snikksnakket ditt om hvor forferdet du er. Jo tøffere retorikk, jo tydeligere demonstrerer du din maktesløshet.

Vil betale seg ut av det

Hvor er dine kraftfulle tiltak for å snu utviklingen? Du evner jo ikke engang å adressere det vi vet er de viktigste årsakene til det vi nå opplever, og som vi har sett utvikle seg i alle større byer i Europa.

La meg hjelpe deg litt på vei. Noen forskere peker på trangbodde leiligheter og fattigdom. Politikere etterlyser fritidstilbud eller fravær av gratis kollektivtilbud.

Nordmenn har i flere generasjoner opplevd å ha hatt langt svakere økonomi og bodd minst like trangt. Gratis og tilrettelagte fritidstilbud fantes ikke. Var det flere som «ikledde seg kniv om morran» av den grunn?

Forklaringene må ligge et annet sted.

Raymond Johansen (bildet) misbruker sin folkelige stil med uforpliktende retorikk, mener Christian Tybring-Gjedde.

Men byrådslederen og flere med ham fortsetter å argumentere for flere tilrettelagte tiltak og større offentlige budsjetter. Med hodet i sanden er håpet at vi kan betale oss ut av det. Knivstikking og gjengoppgjør vil forsvinne som dugg for solen bare de unge får skattebetalt billett på T-banen, hockeyutstyr og treningstid på Jordal Amfi.

Erfaringen er imidlertid at tross alle tiltak blir ikke volden mindre, den blir verre, og den brer seg til stadig flere områder i byen. Med dette som bakteppe er byrådslederen og andre blitt tvunget til å skape et nytt narrativ.

Årsaksforholdene endres, og ansvaret for utviklingen skyves gradvis fra dem som utøver volden, til dem som har bodd i landet lengst. Da er det vi som ikke evner å inkludere, og så er vi gjerne ispedd et snev av fordommer og intoleranse. Og der står vi i dag.

Utviklingen går i feil retning, men frykten for stigmatisering gjør at samtlige Oslo-politikere får berøringsangst og begrenser reaksjonen til tøff retorikk, og byrådsleder Johansen er den tøffeste av alle.

Utviklingen går i feil retning, men frykten for stigmatisering gjør at samtlige Oslo-politikere får berøringsangst

Tiltak bak ordene

Det er ingenting jeg ønsker mer enn at Raymond Johansen og hans byråd får bukt med innvandrerungdommens bruk av kniv og konfliktløsning ved bruk av vold.

Men skal han lykkes, må han iverksette tiltak bak ordene. Da må han gjøre de korrekte analysene, og da er kulturelle brytninger helt avgjørende.

Man må presisere foreldrenes oppdrageransvar og påse at vold i familien får konsekvenser for utøveren.

Man må adressere fedrenes kontrollerende adferd overfor sine døtre. Og man må stanse den påtvungne etnisk og religiøst fundamenterte praksisen hvor ektefeller fra opprinnelseslandet hentes til Norge.

Christian Tybring-Gjedde (Frp) er stortingsrepresentant for Oslo.

Man må fremheve foreldrenes ansvar for å følge opp egne barn, både når det gjelder skole og fritid, og man må presisere at et slikt engasjement er basert på en samfunnskontrakt mellom hjem og samfunn.

Og man må tørre å påpeke at den raske demografiske endringen gjør det umulig å få igangsatt en reell integreringsprosess hvor felles verdier er en grunnplanke. Jo flere innvandrere på ett sted, jo mindre nødvendig blir det for innvandrerne å forholde seg til den etnisk norske befolkningen. De søker sammen. Da blir reell integrering krevende. I enkelte områder i Oslo utgjør innvandrere et flertall.

Og det er ikke mulig å integrere et flertall inn i et mindretall. Nettopp derfor opplever vi provoserende utsagn om at «vi er norske nok».

Bensin på bålet

Og Raymond, du bruker hverken retorikk eller ditt politiske ansvar til å fortelle din egen regjering at en fortsatt innvandring i samme tempo vil være å helle bensin på bålet.

Du kunne ha foreslått en pause i innvandringen.

Du kunne fremhevet at det ikke er en rettighet å kunne bo i Oslo.

Du kunne bedt din regjering om å innføre lengre boplikt i kommuner hvor asylsøkere blir utplassert.

Du kunne gått i bresjen for utvisning av kriminelle med utenlandsk eller dobbelt statsborgerskap.

Og du kunne ha arbeidet for å etablere en praksis om at behandlingen av asylsøknader skal finne sted i søkernes nærområder.

Men, Raymond, du gjør ingenting av dette. Du vil ikke se sammenhengene. Du misbruker heller din folkelige stil med uforpliktende retorikk. Man høster som man sår. Enten det gjelder nasjoner, byer eller barndomshjem.