Sametingspresidenten kan snakke på samenes vegne

16.03.2023 11:25

Sametingspresident Silje Karine Muotka (bildet) er en legitim talsperson, skriver innleggsforfatteren.

Den påståtte kløften blant samene er overdrevet.

Dette er et debattinnlegg. Eventuelle meninger i teksten står for skribentens regning. Hvis du ønsker å delta i debatten, kan du lese hvordan her

Hvem kan snakke på samenes vegne? Det spør Anki Gerhardsen i sin spalte i Aftenposten 14. mars.

Svaret er enkelt. Sametinget er samenes representative organ, og sametingspresidenten og hennes sametingsråd snakker på vegne av samene i Norge.

En legitim talsperson

Gerhardsen trekker i tvil sametingspresidentens legitimitet som talsperson fordi det er en opposisjon på Sametinget. Det er et merkelig utgangspunkt. Stiller hun da også spørsmål ved statsministerens rett til å tale på Norges vegne internasjonalt, siden det finnes en opposisjon på Stortinget?

Selvfølgelig gjør hun ikke det. I et demokrati vil det alltid være forskjellige meninger, så også i det samiske samfunnet.

Faktum er at sametingspresident Silje Karine Muotka (Norske Samers Riksforbund, NSR) har et svært tydelig mandat fra valget og styrer med en stabil flertallskoalisjon. Det gjør henne til en legitim talsperson.

Kløften blant samene er overdrevet

I Fosen-saken er det faktisk stor enighet på Sametinget. Det er nyanser i de politiske kravene, men et enstemmig sameting har krevd at regjeringen må følge opp at konsesjon og ekspropriasjonstillatelse er dømt ugyldig. Uenigheten om Fosen-saken er med andre ord svært liten blant samene. På Sametinget er den nærmest ikke-eksisterende.

Samene er nok også i stor grad enige om at reindriften er en viktig samisk kulturbærer som har og skal ha rettigheter, slik politisk redaktør i Nordlys Skjalg Fjellheim så godt poengterte på Politisk kvarter på NRK 14. mars. Den rapporterte kløften blant samene er med andre ord overdrevet og bærer preg av ønsketenkning fra dem som ivrer etter vindindustri.

Det finnes naturlig nok uenigheter i det samiske folket. Derfor har vi et sameting hvor vi forhandler uenighet og finner løsninger. Til det har vi et valgmanntall som regulerer stemmeretten, og som man kan melde seg inn i hvis man er same. Det er veldig gledelig at flere og flere tar det steget.

Grov og uakseptabel påstand

Alle samene er velkomne i det samiske fellesskapet! Derfor har Sametinget så tydelig vedtatt at alle samer er gode nok. Den saken er blant annet løftet for å avklare at i Sametingets øyne finnes det ingen såkalte juksesamer. Er man same så er man same!

De som imidlertid kan være juksesamer, er folk som ikke er samer i det hele tatt, men later som de er det.

NRK har nylig avslørt flere listekandidater til Sametinget som innrømmer å ha meldt seg inn i manntallet uten å være samer. Dette er så alvorlig at et bredt flertall har vedtatt å gjennomføre en anonym undersøkelse av valgmanntallet for å finne ut hvor utbredt problemet er.

En anonym undersøkelse altså, og ikke en granskning av om alle samer er ekte, slik Gerhardsen feilaktig påstår. Den påfølgende påstanden om at flertallet på Sametinget driver med en «omvendt skallemåling», med henvisning til raseideologiene fra fornorskningstiden, er grov og uakseptabel.

Man bør kunne forvente større redelighet fra en spaltist i en av landets største aviser.