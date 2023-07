Kultursporet er en avsporing

Mange innvandrere har ofte har de dårligst betalte jobbene, skriver innleggsforfatterne. Vis mer

Norge har et av verdens høyeste sykefravær. Nøyer vi oss med å si at dette har med norsk kultur å gjøre?

Nina Hjerpset-Østlie er uenig i vår konklusjon om at dårlige levekår er bedre egnet som forklaring på integreringsutfordringer vi kan møte hos personer med innvandrerbakgrunn enn «kultur».

Det er lite overraskende at mennesker med fluktbakgrunn har annen tilknytning til arbeidslivet enn arbeidsinnvandrere og befolkningen ellers. Det som er overraskende, er Hjerpset-Østlies selektive fremstilling av de undersøkelsene hun viser til. Hun påpeker at fattigdommen er høy og at arbeidslivstilknytningen er tilsvarende lav hos flyktninger, og at dette ikke har med botid å gjøre.

Rapporten hun viser til, sier tvert imot at sysselsettingsgraden hovedsakelig stiger med økende botid. I tillegg viser rapporten at overrepresentasjonen av arbeidsledige som kun har grunnskoleutdanning, gjelder både blant flyktninger og befolkningen ellers.

Botid og utdanning har betydning. Dette står i kontrast til Hjerpset-Østlies kultur- og religionsbaserte forklaring. Forskjeller i sysselsettingsgrad kan heller tyde på en høyere terskel inn i og forskjellsbehandling i det norske arbeidslivet.

Har ofte de dårligst betalte jobbene

Hjerpset-Østlie er bekymret for at kvinner med innvandrerbakgrunn føder for mange barn, og at dette skaper fattigdom. Artikkelen fra Statistisk sentralbyrå som hun viser til, har imidlertid den avslørende tittelen «Fruktbarheten til innvandrerkvinner går ned». Den konkluderer med at økt botid fører til nedgang i fruktbarhet i denne gruppen.

En annen påstand er at innvandrere selv er skyld i fattigdomsproblemet, blant annet fordi de støtter familien i hjemlandet. Denne «kulturelle» tilbøyeligheten er neppe like avgjørende som at mange innvandrere ofte har de dårligst betalte jobbene.

Hjerpset-Østlie hevder at det er klar sammenheng mellom kultur og sysselsettingsgrad. Rapporten hun viser til, skiller mellom to grupper kvinner:

Den ene gruppen søker, men får ikke jobb, trolig grunnet svake norskkunnskaper, lav utdanning og manglende kunnskap om norsk arbeidsliv.

Den andre gruppen er kvinner som ønsker å være hjemme i småbarnsperioden. Dette er samme valg som flere kvinner i befolkningen for øvrig tar, når de enten velger kontantstøtte eller går over i deltidsstillinger. Dette sier altså ikke noe om kulturgenet som Hjerpset-Østlie snakker så diffust om.

En avsporing

Vi er imidlertid enige om at patriarkalske strukturerer kan ha en viss betydning, noe vi allerede har påpekt i vårt opprinnelige debattinnlegg. Men at religion skal ha direkte betydning i denne sammenheng er i beste fall misvisende.

Dersom arbeidslivsutfordringer til innvandrere skal fortolkes som «kultur», hva med det økende antallet unge uføretrygdede blant befolkningen ellers?

Og hva med at Norge har et av verdens høyeste sykefravær? Skal vi nøye oss med å konstatere at dette har å gjøre med norsk kultur istedenfor å løfte frem problemstillinger som sykdom, arbeidsforhold og økonomiske incentiver?

«Kultur» som forklaring er derfor en avsporing fra viktigere samfunnsproblemer, som høy terskel til arbeidsmarkedet og diskriminering i arbeidslivet.