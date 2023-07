Innvandringsstopp er ikke løsningen. Det er derimot toleranse og økonomisk likhet.

Unge Høyre-leder Ola Svenneby stiller spørsmål om hva som skal til for å lykkes med integrering. Hva har ikke vært prøvd? spør Hatem Ben Mansour. Vis mer

Antallet er ikke avgjørende for integrering.

Dette er et debattinnlegg. Eventuelle meninger i teksten står for skribentens regning. Hvis du ønsker å delta i debatten, kan du lese hvordan her

Unge Høyre-leder Ola Svenneby spør hva som mangler og ikke er blitt prøvd i integreringspolitikken. Svaret er økonomisk inkludering og kulturell toleranse. Om man ser til Sverige og Frankrike, har den manglende økonomiske integreringen skapt parallellsamfunn, mens velferdsstaten har vært suksessfaktoren i Norge.

Heldigvis har dagens politikere ytret motstand mot Svennebys forslag om «innvandringsstopp», som i praksis ville betydd at afrikanere og asiater ikke skal ha adgang til kongeriket Norge. Unge Høyre-lederen står på sitt og mener at kultur er en viktig faktor i feilet integrering.

Hadde Svenneby vært på en av Antirasistisk Senters foredrag eller workshops, eller lest avsnittene om kulturrasisme i oppslagsverket «Rasisme» av Cora A. Døving (redaktør), tror jeg han ville valgt sine ord med omhu. Kulturrasisme beskrives som nettopp overbevisningen om at enkelte kulturer er overlegne andre, og som gruppering av mennesker etter generaliserende kulturelle eller religiøse markører.

Samtidig stiller Svenneby interessante spørsmål som åpner for en dypere integreringsdebatt.

Stiller økonomisk likt

Han fremsetter en påstand om at antall innvandrere er avgjørende for at integrering skal lykkes. Han stiller og et retorisk spørsmål om økonomi vil løse integrering, som han svarer negativt på.

Påstanden er feil: Antallet er ikke avgjørende for integrering. Og svaret på spørsmålet er: Ja, integreringen løser seg i stor grad dersom innvandrere og deres etterkommere stiller økonomisk likt med andre.

Ja, integreringen løser seg i stor grad dersom innvandrere og deres etterkommere stiller økonomisk likt med andre.

På landsbasis er Frogner en bydel med en høy andel innvandrere, med nærmere 30 prosent. Men økonomien er god. Samtidig snakkes det om utfordringer med innvandring i sosioøkonomisk dårligere stilte bydeler i mindre byer, som Bergen med en total innvandrerandel på under 20 prosent.

Liberal-kapitalister i Høyre mener stort sett at bedre økonomi vil løse de fleste problemer, men når løsningen for bedre integrering er utjevning, er det ikke så overraskende at Svenneby er negativ.

Bedre økonomi blant minoriteter er langt på vei løsningen på utfordringer med integrering. Det er det som skiller Norge med velferdsstaten og et sosialt sikkerhetsnett, fra andre land med mindre vellykket integrering.

Nordmenns tanker om egen kultur

Svenneby stiller spørsmål om hva som skal til for å lykkes med integrering. Hva har ikke vært prøvd?

Jeg vil peke på økonomisk inkludering og kulturell toleranse. En undersøkelse av Pew research Institute fra 2018 viser at 58 prosent av nordmenn mente at vår kultur er overlegen andres. Dette på linje med Polen på 61 prosent, mens nærmeste vesteuropeiske land er Sveits med 50 prosent. I Sverige mener kun 26 prosent at deres kultur er overlegen andres.

Den samme undersøkelsen viser også at nordmenn, sammenlignet med våre naboland, har et markant mindre positivt syn på innvandrere fra Midtøsten og Afrika. Dette hindrer innvandrere karrieremessig og dermed også økonomisk. Det skaper et kulturelt utenforskap, fordi døren ikke er åpen for deg.