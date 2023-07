Samtalene vi ikke tar

På tolv år har Norge vært utsatt for tre terrorangrep. Når er vi klare for samtalen om hvorfor?

Da Norge hevet rosene i dagene etter 22. juli, fulgte det med et løfte: Aldri mer. Aldri mer terror. Aldri mer 22. juli.

Tolv år etter er Norge blitt rammet av terror igjen. Ikke av fremmede makter, for hatet oppsto blant oss. Ikke av «ensomme ulver», for de er ikke alene om tankegodset. Siden 22. juli har to menn som har vokst opp i Norge, begått terror:

10. august for fire år siden, da Philip Manshaus drepte sin adoptivsøster Johanne Zhangjia Ihle-Hansen og gikk til angrep mot Al-Noor-moskeen i Bærum.

25. juni i fjor, da Zaniar Matapour drepte to og skadet 21 mennesker i terror rettet mot skeive ved London pub i Oslo.

Tolv år etter 22. juli har nye menneskeliv gått tapt til terror. Nye stoler står tomme rundt middagsbordene. Flere mennesker må bære på skader, fysiske og psykiske, ut livet.

Angrepene 22. juli og 10. august ble begått av høyreekstremister. 25. juni-terroren er etter alle solmerker ekstrem islamistisk terror. Ideologien er forskjellig, men fiendebildene er ofte de samme – særlig mot skeive og minoriteter.

Rom for å diskutere hatet

Frykten terror skaper, kan ikke underdrives. For dem som havner i terroristenes fiendebilde, setter angrepene dype spor. Skeive som frykter å holde kjæresten i hånden på gaten. Transpersoner som frykter å vise identiteten sin. Muslimer redde for å samle seg i moskeen. Mennesker som skremmes fra å heve stemmen i offentligheten.

22. juli, 10. august og 25. juni står igjen som de største angrepene på frihet i norsk fredstid. Likevel tok det ti år før det ble rom i norsk offentlighet for å diskutere hatet, tankegodset og konspirasjonsteoriene som lå til grunn for 22. juli.

Veisperringer og raskere responstid setter ikke en stopper for tankegodset. Det er det kun vi som gjør

Et oppgjør med norsk muslimhat etter 10. august fikk vi aldri. I stedet sporet det av i en debatt om å håndhilse eller ikke, noe daværende leder av Fremskrittspartiet Siv Jensen, kalte «snikislamisering». At en av tre nordmenn har utpregede fordommer mot muslimer, og at det er unge kvinner med innvandrerbakgrunn som kvier seg mest for å delta i debatten, blir sjeldent løftet som fellesskapets ansvar.

I ukene før 25. juni så vi en rekke tilfeller der regnbueflagg brant og skeive ble hetset på åpen gate. I etterkant etterlyste flere skeive stemmer et oppgjør med den harde debatten om Pride før terroren. Dager før angrepet advarte daglig leder i FRI – Foreningen for kjønns- og seksualitetsmangfold Inge Alexander Gjestvang i VG om det tøffe ordskiftet med tittelen: «Når holdninger blir til handlinger».

Vi risikerer å svikte

Likevel har debatten som fulgte, i liten grad dreiet seg om ordene ekstreme ytterkanter brukte om Pride og skeive før terroren. Det har handlet lite om hvordan vi reagerte på det før terroren, og hva vi må lære av det i etterkant.

Debatten rundt 25. juni-utvalgets rapport har gitt grundige svar på hva som skjedde, og hvordan myndighetene sviktet. I debatten om hvor fellesskapet feilet og hva vi må gjøre bedre, er det vi som risikerer å svikte.

For stillheten senker seg raskt i offentligheten når samtalen blir ubehagelig. Men samtalen må tas. Oppgjøret med ordene vi bruker, holdningene vi slipper til, og spillereglene for debattene bygger beredskap.

Veisperringer og raskere responstid setter ikke en stopper for tankegodset. Det er det kun vi som gjør.

Å holde løftet om aldri mer 22. juli krever en innsats fra oss alle. For det går en rød tråd fra kjærlighetsstien på Utøya til regnbuegaten i Oslo: Hatet rammer der kjærligheten står aller sterkest.