Kort sagt, lørdag 17. desember

Åpen og grundig kostrådsprosess gir høy tillit

Kjøttspiser Lars Magne Sunnanå hevder i Aftenposten 26. november at Helsedirektoratet, direkte og uten konkurranse, endte opp med å velge en kjent aktivist for veganske dietter som forfatter i arbeidet med nordiske ernæringsanbefalinger (NNR). Det er ikke korrekt.

Kontrakten med Chatham House er gjennomført etter intensjonskunngjøring i tråd med standard prosedyre for anskaffelser til faglige rapporter.

Blant de 350 nasjonale og internasjonale ekspertene har vi veganere, fleksitarianere og kjøttspisere. Alle artikler blir gjennomgått av fagfeller. I tillegg gjennomføres høringer. Dersom noen argumenterer ut fra ideologiske prinsipper, blir det korrigert. NNR har mange kontroll- og sjekkpunkter.

Et bredt internasjonalt samarbeid om kunnskapsgrunnlag sikrer blant annet at vi unngår særnasjonale næringsinteresser når vi gir råd om hva vi bør spise for å bedre helsen og redusere belastninger på klima og miljø. Dette medvirker til høy tillit til kostrådene i befolkningen.

Det er ikke nytt at vi anbefaler et mer plantebasert kosthold. Det gjør også forrige NNR, Verdens helseorganisasjon (WHO), rapportene fra FNs klimapanel, EUs klimastrategi for matsystemet og Klimakur 2030.

Linda Granlund, divisjonsdirektør, Helsedirektoratet

Rune Blomhoff, professor, leder, NNR-komiteen