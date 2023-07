Feil premiss for fredskritikk

Dette er et debattinnlegg. Eventuelle meninger i teksten står for skribentens regning. Hvis du ønsker å delta i debatten, kan du lese hvordan her

Historikerne Hilde Henriksen Waage, Ada Nissen og Sunniva Engh mener i Aftenposten 3. juli at jeg har misforstått deres kritikk av norske bokanmeldere som de fremførte i en kronikk 22. juni. Det stemmer ikke. Jeg har forstått at det ikke er bøker om norsk fredsdiplomati i seg selv, men anmelderne de rettet sitt skyts mot.

Det jeg imidlertid vil protestere mot, er premisset for deres kritikk, nemlig at memoarbøker er unyanserte og dermed lite troverdige. Boken om fredsprosessen i Colombia, som jeg har skrevet sammen med diplomaten Dag Nylander, inneholder mange eksempler på hvor vanskelig det er å drive med fredsdiplomati, og hvor lett det er å trå feil.

Fullt navn

Helge Østtveiten og Javier Fabra-Mata fra Norads evalueringsavdeling fremhever 30. juni Norads evaluering av Colombia-prosessen som eksempel på en «bredere, mer troverdig og kanskje mer realistisk forståelse» av Norges fredsdiplomati. De viser til at rapporten var kritisk til folkeavstemningen om fredsavtalen i oktober 2016.

Hvis de leser vår bok, vil de se at Nylander er vel så kritisk, og han står dessuten frem med fullt navn. I evalueringen er det til sammenligning en god del synsing fremført av anonyme kilder, noe som gjør informasjonen vanskelig å etterprøve.

Den mest nyanserte

Norge, og dermed Nylander, hadde som oppgave å forholde seg upartisk til begge sider i Colombias fredsprosess. Sett med andre briller enn de nærsynte norske er hans gjenfortelling den mest nyanserte og balanserte fremstillingen av hva som foregikk de fem årene ved forhandlingsbordet i Havanna.

Dette underspiller Waage, Nissen og Engh ved å hevde at «memoarbøker utgjør en bestemt type historiefremstillinger». Jeg forstår ikke helt hva de mener med «en bestemt type», men jeg er helt sikker på at vi har skrevet en bok som er viktig for norske studenter, skattebetalere og andre interesserte, samt for colombianerne som fortsatt lever med krigens brutale etterdønninger.

Tove Gravdal, journalist og forfatter