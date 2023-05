Det handler ikke om tapte timer og minutter, Utdanningsdirektoratet

Utdanningsdirektoratet bør komme med en helhjertet unnskyldning – og enten be sensorene sette alle elever en karakter opp, eller aller helst erklære årets norskeksamen for ugyldig, skriver innleggsforfatteren.

Hvordan er det i det hele tatt mulig å kjøre fullskala heldigital eksamen for første gang for denne elevgruppen?

Mandag ble jeg oppringt på jobben av en 18-åring som akkurat hadde gjennomført sin aller første eksamen i livet. Det hun fortalte meg, var hårreisende.

Å være stresset til eksamen er én ting. Å være stresset til sin aller første eksamen når man normalt sett skulle ha hatt noe trening i dette, er en annen. Å måtte sitte i halvannen time i stillhet og vente, uten å kunne snakke med medelever, uten å få et eneste trøstens ord fra en lærer, uten å vite om oppgaven kommer neste gang du trykker på refresh-knappen, nærmer seg noe som ligner på psykisk terror.

Hvordan i all verden kan det forventes at mennesker kan prestere sitt beste i en slik situasjon?

Hvordan tror dere i Utdanningsdirektoratet at «ekstra tid» på eksamen på noen som helst måte kan bøte på en slik energislukende start?

Dette handler ikke om tapte timer og minutter.

Hvordan er det mulig?

Det burde vært prioritet nummer én å sørge for at nettopp årets avgangselever, som på grunn av pandemien aldri har hatt eksamen, fikk en så trygg og god eksamensopplevelse som mulig. I stedet fikk tidenes mest utsatte elevgruppe tidenes verste eksamensopplevelse.

Ja, de har hatt tentamen. Men det er absolutt ikke det samme som eksamen. Elevene satt i et annet lokale på skolen enn de er vant til, det var eksamensvakter, de skulle bruke kandidatnummer i stedet for navnet sitt, de var i høyspenning over reglene de har terpet på om at litt for lange blikk kunne bli tolket som juks – det var i det hele tatt en meget alvorspreget og uvant stund for dem. Og så får de internettproblemer og stressede lærere som ikke engang lar dem gå på do.

Hvordan er det i det hele tatt mulig å kjøre fullskala heldigital eksamen for første gang for denne elevgruppen? Og det uten å ha en backup-plan? Og det uten å ha et sett av felles regler for hva skolene skulle gjøre dersom noe gikk galt?

Erklær årets eksamen ugyldig

Det viser seg også at noen elever fikk tilgang på eksamensoppgaven mange minutter før andre elever i samme klasserom. På noen skoler hadde de skrevet ut oppgaven på ark som en forsikring, mens på andre skoler ikke. Da har ikke elevene like vilkår, hverken når det gjelder tid eller stressnivå. Det er fullstendig uakseptabelt.

Og for ordens skyld – dette handler ikke utelukkende om selve eksamensopplevelsen. Dersom elever nå får dårligere karakter fordi de ikke hadde de forholdene de skal ha for å kunne prestere under eksamen, setter dere også fremtidsmulighetene deres i fare med tanke på videre studier.

Jeg håper og tror dere i Utdanningsdirektoratet vil innse den belastningen dere har utsatt årets avgangselever for. I stedet for å respondere med det uholdbare svaret «elevene fikk ekstra tid» bør dere komme med en helhjertet unnskyldning – og enten be sensorene sette alle elever en karakter opp, eller aller helst erklære årets norskeksamen for ugyldig.