Aftenpostens kommentator forklarer selv hvorfor kjernekraft er bra for Norge

For 420 milliarder kroner kunne Norge bygget tre stykker av det finske kjernekraftverket Olkiluoto 3 (bildet), skriver innleggsforfatterne. Bildet er fra 2017.

Det bør åpnes opp for alle lavkarbon-energikilder og fri konkurranse.

26.05.2023 11:37

Dette er et debattinnlegg. Eventuelle meninger i teksten står for skribentens regning. Hvis du ønsker å delta i debatten, kan du lese hvordan her

Aftenpostens kommentator Andreas Slettholm er ikke positiv til kjernekraft i Norge.

Det er interessant i lys av at han selv forklarer punkt for punkt hvorfor nettopp kjernekraft er aktuelt i Norge:

Det er stort behov for energiproduksjon.

Vindkraft på land er kontroversielt. Det samme er utenlandskabler.

Havvind er ikke kommersielt gjennomførbart.

Vannkraften er i hovedsak allerede utbygd.

Solceller i stor skala krever naturinngrep og gir ikke nok strøm om vinteren.

Fornybart er ikke så billig

Slettholms hovedinnvendinger er avfall og pris. Han glemmer at Norge allerede har nukleært avfall fra forskningsvirksomhet.

Hvorvidt vi har kjernekraft i Norge eller ikke, endrer ingenting: Vi må bygge deponi uansett. Et samarbeid med private aktører kan spare staten for milliarder.

Nylig lanserte Pareto Securities en rapport som viser hva det vil koste å bygge ut de 40 TWh som energikommisjonen ønsker seg.

Svaret? Hele 420 milliarder kroner, der 160 milliarder kroner er til nettutbygging.

For 420 milliarder kroner kunne Norge bygget tre stykker av det finske kjernekraftverket Olkiluoto 3 med sine enorme kostnadsoverskridelser og fremdeles hatt rikelig til nettutbygging.

Det ville også gitt 40 TWh med strøm i tillegg til rundt 80 TWh varme, levert jevnt og trutt hele året. Langt mer for pengene med andre ord.

Moderne kjernekraft er sikkert

Slettholm tror innvendingene vil komme slik de gjorde for vindkraft, men glemmer at kjernekraftverk ikke ruver 200 meter over bakken i norsk natur og kun bruker en brøkdel av arealet.

De kan bygges der strømmen trengs, og leverer når det trengs.

Samtidig viser nye rapporter fra EU og FN at moderne kjernekraft er sikkert, og at avfallet trygt kan lagres. Det budskapet har nådd frem til det norske folk. Derfor øker interessen for kjernekraft.

Slettholm er sikker på at kjernekraft aldri vil bli realisert i Norge. Vi er sikre på at Slettholms cherry picking er en risikosport landet ikke er tjent med.

I stedet bør det åpnes opp for alle lavkarbon-energikilder og fri konkurranse.