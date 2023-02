Hva sier varslingssakene i Forsvaret oss om samfunnet vårt?

Det er åpenbart at Forsvaret har en jobb å gjøre i arbeidet med kultur, håndtering av mobbing og seksuell trakassering. Men vi må også ta et steg tilbake og løftet blikket, mener Helje Borud.

Forsvaret eksisterer ikke i et vakuum.

Dette er et debattinnlegg.

Jeg er leder på lavt nivå i forsvaret. Hvert år mottar vi flere tusen norske ungdommer som skal utdannes til å kunne forsvare våre felles verdier, holdninger og vår frihet. Det har jeg viet livet til.

Den siste uken har debatten rast etter det har kommet frem nye rystende beskrivelser av hvordan vernepliktige soldater opplever tjenesten i Hæren.

Det er åpenbart at Forsvaret har en jobb å gjøre med kultur, håndtering av mobbing og seksuell trakassering. Den stenen er løftet opp, hansken er kastet. Trenden i mediene, som i kommentarfeltene, er å hive seg på, peke finger og rope «korsfest, korsfest!»

Men hva om vi tar et steg tilbake og løfter blikket: Hva forteller disse sakene oss om samfunnet vårt?

Hva har de med seg inn i tjenesten?

Forsvaret eksisterer ikke i et vakuum. Forsvaret speiler samfunnet. Hvert år tas en mengde ungdom fra et årskull inn til tjeneste, konsentreres inn i en ny hverdag. En hverdag hvor man får tildelt klær, utstyr, rom og mat – alle stiller likt. Det eneste du står igjen med, er den du er, hva du står for og tror på: dine verdier og holdninger.

Hva er det disse menneskene har med seg inn i tjenesten? Hvor kommer de fra, verdi- og holdningsmessig? En kultur med fri tilgang til alt som finnes i hele verden, kondensert inn i en mobiltelefon.

En kultur hvor «Ex on the beach», «Paradise Hotel», «Rikets roast» og Andrew Tate er førstesidestoff. En kultur hvor algoritmene tar over og forer deg med mer og mer av disse tingene. Du trenger ikke trykke en gang, bare sakke av farten litt idet du scroller forbi.

Nettmobbing og hevnporno

Les avisene fra de siste ukene, og merk deg hvor mange saker som handler om ting som nettmobbing, utestengelse, hevnporno, nakenbildedeling, lefling med hvite poser og «gi faen»-holdning.

Merk deg hvordan komiker Martha Leivestad ble behandlet i kommentarfeltet.

Hvor godt vant er dagens oppvoksende generasjoner med å bli stilt krav til?

Og hva tenker vi om innretningen på dagens russefeiring, som er det siste ritualet man er gjennom før man møter til tjeneste?

Samfunnet fremelsker en «meg først»-holdning til livet. «Hva kan andre gjøre for meg?»

Det beste og verste fra vår kultur

Spør en lærer hvordan det står til. Hvor godt vant er dagens oppvoksende generasjoner med å bli stilt krav til? Oppfølging hjemmefra, grenser, verdier og holdninger?

Alt dette konsentreres på små flater i Forsvaret. Vi får igjen det verste av vår egen kultur. Vi får for øvrig igjen det beste av vår kultur også, men det er liksom ikke tema nå.

Forsvaret har en jobb å gjøre. Ikke bare med de yngste, åpenbart må det jobbes over hele linjen. Som system i måten vi håndterer saker på. Som ledere i måten vi bygger kultur på. Jeg jobber med det hver eneste dag.

Men hvis ikke denne debatten får oss til å ta et steg tilbake og spørre hva disse sakene sier om samfunnet vårt, så er jeg redd Forsvaret må ro motstrøms i lang, lang tid.