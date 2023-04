Unyansert om Tromsø og samisk kultur

21.04.2023 02:00

Dette er et debattinnlegg. Eventuelle meninger i teksten står for skribentens regning. Hvis du ønsker å delta i debatten, kan du lese hvordan her

Etter at Ella Marie Hætta Isaksen ble tildelt Fritt Ords honnørpris, har det pågått en diskusjon mellom henne og journalist Anki Gerhardsen om hvorvidt Isaksen liker «det frie ord».

Jeg går ikke inn på den diskusjonen, men jeg reagerer på Isaksens påstand i Aftenposten 1. april: «Det så vi blant annet i Tromsø i 2011, da samiske barn ble banket i skolegården, og sameforeningen fikk tilsendt hakekors i samiske farger, etter at H, V og Frp, med mediene på slep, hadde drevet valgkamp mot at Tromsø skulle inn i samisk språkforvaltningsområde.»

Dette må utdypes.

Uten utredning lanserte venstresiden i valgkampen 2011 et forslag om at Tromsø skulle inn i samisk språkforvaltningsområde. Venstre beklager at debatten ble dominert av ytterfløyer på begge sider. Det bidro til at Tromsø fikk et stempel som en samefiendtlig by.

Valget medførte et politisk skifte. Venstre ble med i et borgerlig byråd. Vi ville lege sårene som var påført Tromsø-samfunnet og den samiske befolkningen, og se på hvordan vi best mulig kunne ivareta samisk språk og kultur i den kommunen i landet der det bor flest samer (Tromsø).

Etter en åpen debatt fikk vi frem svakheter ved at Tromsø skulle inn i et forhåndsdefinert samisk språkforvaltningsområde. Våren 2013 ble det inngått en særlig tilpasset samarbeidsavtale mellom Tromsø kommune og Sametinget. Venstres byråd Jonas Stein var sentral i denne prosessen.

En samarbeidsavtale i stedet for innlemmelse i samisk språkforvaltningsområdet har også vært foretrukket av den rødgrønne posisjonen siden høsten 2015.

Som Venstres ordførerkandidat i Tromsø er jeg glad for at samarbeidsavtalen som ble initiert av Venstre og det borgerlige byrådet, også er blitt en mal for avtaler som andre byer har inngått med Sametinget.

Jeg kan også love at Venstre i Tromsø vil intensivere arbeidet for å styrke grunnlaget for samisk kultur i byen vår.

Irene Dahl, Venstres ordførerkandidat i Tromsø