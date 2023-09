Skal alle nærområder alltid «utvikles»?

Ikea har varslet at de skal inn i Vinkelgården (bildet) på Majorstuen. Vis mer

Arkitektur og byutvikling bør nok utforske mer hva som ikke bør gjøres.

Publisert: 22.09.2023 08:00

Dette er et debattinnlegg. Eventuelle meninger i teksten står for skribentens regning. Hvis du ønsker å delta i debatten, kan du lese hvordan her

På Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo (AHO) er det mye fokus på miljø, ombruk og bærekraft, men samtidig en forventning om at vi alltid skal videreutvikle noe nytt. Men er det alltid beste løsning? Hva med verdien av alt rælet som er der fra før av?

Vinkelgården på Majorstuen rammer inn plassen foran seg. Den hadde næringslokaler i første etasje og kontorer og restaurantlokaler i etasjene over da den ble bygget og frem til for få år siden.

Jeg husker godt lukten av nykvernet kaffe som ség ut fra kaffebutikken på hjørnet med de store kaffekvernene som jobbet taktfast i vinduene.

Det var skobutikk, urmaker, frisør, kafé og byens første vegetarrestaurant, det var nattåpen kiosk og videoutleie. Det var et yrende liv store deler av døgnet, og det var alltid noe å titte på mens man ventet på mutter'n inne i kaffebutikken.

Med andre ord: nøyaktig det vi prøver å skape når vi skal lage levende bysentre og møteplasser i nærområdet.

Plassen som en gang var en yrende miks av butikker, kafeer, lukter, inntrykk og lyder, var nå helt død

Så ble bygget solgt til et bankkonsern som rensket ut alle spor etter 80 år med et levende forretnings- og kaféliv og i stedet bygget et stort, sammenhengende banklokale med enorme vindusreklamer mot plassen: L for lån. L for lykke, kunne det stått.

De forsikret om at dette var en berikelse for området: Du kunne ta en kaffe i lave sofaer og bare chille i banklokalet.

Det «Friends»-aktige konseptet funket ikke, så dørene ble låst og skilt hengt opp: Ikke gå inn her! Inngang 50 meter til høyre. Ring for avtale.

Plassen som en gang var en yrende miks av butikker, kafeer, lukter, inntrykk og lyder, var nå helt død.

Nå har Ikea varslet at de skal flytte inn i lokalene. Det blir et herlig tilskudd til bydelen! For hva er vel mer variert og spennende å gjøre på en lørdag med mamma enn å gå og bestille enda en Pax-garderobe?

Arkitektur og byutvikling bør nok utforske mer hva som ikke bør gjøres for både å videreutvikle, men også for å viderebevare et områdes karakter og snålheter.

Husk: Det mest effektive miljøtiltaket vi kan gjøre, er å ikke bygge i det hele tatt.