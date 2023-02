Putins «imperium» faller i grus. Russlands randstater ser mot vest.

13.02.2023 20:00

Russlands president Vladimir Putins strategiske nederlag kan bli totalt, skriver innleggsforfatteren. Bildet av Putin er tatt i oktober 2022.

Frykten for å miste grepet om Moldova, Georgia og Belarus er til å ta og føle på.

Dette er et debattinnlegg. Eventuelle meninger i teksten står for skribentens regning. Hvis du ønsker å delta i debatten, kan du lese hvordan her

Ukraina er tapt for Russland. Russlands president Vladimir Putin ser på Sovjetunionens sammenbrudd som «det 20. århundrets største geopolitiske katastrofe». I hans hode er Russlands randstater enten «egentlig russiske» eller i det minste «underlagt russiske interesser».

Siden ingen fri og selvstendig stat kan godta dekreter som dette, påberoper Putin seg retten til å bruke tvang der han vil, når han vil og slik han vil – angrepskrig inkludert. Derfor angrep han Ukraina.

Men tvang som styringsform bærer erfaringsmessig i seg kimen til egen undergang. Tyranner faller når folket får nok, når sterkere makter intervenerer – eller begge deler inntreffer samtidig.

Paradoksalt nok er Russland i ferd med å miste sine siste rester av inngripende makt over noen europeisk stat som en konsekvens av sitt angrep på Ukraina.

Putins imperiedrømmer

«Vesten vil splitte og ødelegge Russland.» Dette er det narrativet som Putin har bygget sin posisjon på. Når slike virkelighetsoppfatninger vinner folkets «hjerter og hjerner», blir uenighet synonymt med forræderi.

I Russland er «forrædere» rettsløse, siden herskerens makt gjennom historien har vært så total og menneskerettigheter så ukjente.

Slaviske randstater som Ukraina forråder ut fra det samme narrativet sine russiske røtter, og dermed er de rettsløse svikere.

I tillegg er den russiske imperialismen «gudegitt», siden Russland selv mener de er «det tredje Rom» og den siste sanne kristne stat, slik munken Philotheus av Pskov formulerte det i 1510.

Putin bruker dette for alt det er verdt i sitt narrativ. Dette bakteppet må man forstå for å fatte dybden og omfanget av Putins imperiedrømmer. Vi i Vesten og våre «medløpere» er ikke bare fienden, vi står i ledtog med selveste antikrist.

I en kamp av en så eksistensiell karakter er intet offer for stort. Men Putins prosjekt, et panslavisk neo-tsardømme, faller like fullt i grus foran øynene på ham.

Frykten for å miste grepet

Russlands randstater vender seg vestover. I sin tale i Volgograd 2. februar fortsetter Putin å legge all skyld på Vesten og «nazister».

Utenriksminister Sergej Lavrov påstår at den frie verdens støtte til Ukrainas forsvarskamp er (av alle ting) «ren rasisme»! Så sier han (interessant nok) at «Vestens neste anti-russiske prosjektet blir Moldova», og at «Vesten også vil gjøre Georgia til Russlands neste fiende».

Intet er tilfeldig i russiske offentlige uttalelser på dette nivået. Frykten for å miste grepet om disse statene er til å ta og føle på.

Men randstater behøver intet vestlig påtrykk for å ønske seg ut av den russiske maktsfæren – de vil ut! Putin er desperat, for han mangler snart tropper til å slå ned motstand.

Den neste staten som blir angrepet

Moldova søker seg vestover. Problemet er enklaven «Transnistria», som folkerettsstridig erklærte seg løsrevet fra Moldova i 1990.

Regien var russisk, og tropper fra den russiske 14. armé grep i 1992 inn og nedkjempet all motstand uten at verden grep inn. En suveren stat ble dermed fratatt deler av sitt territorium, og Europa fikk enda en destabiliserende russisk enklave.

Moldova frykter at de er den neste staten som blir angrepet av Russland.

Georgia har lenge søkt mot vest. Da landet i 1991 gjenvant sin frihet, søkte det seg umiddelbart mot Vesten. Russland svarte med aktiv støtte til separatister i regionene «Abkhasia» og «Sør-Ossetia».

Disse ble gjennom 1990-tallet folkerettsstridig fratatt Georgia ved russisk militær hjelp. Fremdeles er 20 prosent av Georgia russiskstøttede enklaver. Også Georgia frykter nye russiske angrep.

Søker seg mot Vesten og friheten

Også Belarus ser vestover. Opposisjonslederen Svetlana Tikhanovskaja fikk anslagsvis 60 prosent av stemmene ved presidentvalget i 2020, men «Europas siste diktator» Aleksandr Lukasjenko påberopte seg 80 prosent av stemmene og gjeninnsatte seg selv. Ingen internasjonal autoritet anerkjenner dette valget.

Professor Pål Kolstø har beskrevet Belarus som et folk der «nasjonal identitet aldri ble avklart». Men kriger er katalysatorer for identitetsbærende prosesser i nasjoner. Russernes uhyrligheter i Ukraina fikk et helt folk til å resonnere: «Hvem og hva vi enn er – vi er ikke som russerne!»

Belarusisk nasjonal identitet, som hadde så trange kår frem til 2020, er nå i ferd med å nå former som ville vært utenkelige uten Putin.

Alle disse statene søker seg mot Vesten og friheten. Deres mulighetsvindu vokser jo mer Russland blir svekket av krigen i Ukraina. Dette vet de utmerket godt, og de er klare.

Putins strategiske nederlag kan bli totalt.