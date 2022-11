Besøksdrivhuset raserer ikke Geitmyra

Amalie Lereng Si ;D-ansvarlig

6 minutter siden

Karina Sætersdal Nilssen, lokalleder i Naturvernforbundet, er sjokkert over nedbygging av matjord og trefelling i Geitmyra skolehage. Hun stiller seg tvilende til at bygget konstrueres for demontering og etterspør et klimaregnskap.

Tømrermester Kjetil Eriksen AS har fått oppdraget med å bygge besøksdrivhuset for Geitmyra Matkultursenter.

En arborist har før byggestart vurdert trærne som blir felt, og mener disse har levd et langt liv og er hogstmodne. Arkitektene har justert byggets form for å ta vare på enkelte trær. Ingen av epletrærne langs alleen blir berørt.

Jorden vi skal grave opp, er analysert. Prøvene viser høyt blyinnhold. «Matjorden» må håndteres som spesialavfall. Ved reetablering vil ny matjord tilføres, og man kan med god samvittighet fortsette å la barn og unge dyrke mat i denne.

Bygget er tenkt som et forbildeprosjekt med tanke på gjenbruk:

Alle vinduer som benyttes, kommer fra rivingsprosjekter og gjenbrukes i bygget.

Betonghellene til gulv hentes fra rivingsprosjekter og blir i disse dager lagt i container for gjenbruk på Geitmyra.

Overvann fra taket samles opp og benyttes til vanning av dyrkingsområdene. Planen er at barn og unge ved dette skal få økt forståelse for verdien av rent vann og sammenhengene i økosystemene.

Bygget settes opp med demonterbare trekonstruksjoner i limtre og massivtre.

Dette er et samspillsprosjekt. Vi, Matkultursenteret og Atelier Oslo gir byen et bygg til glede for dagens brukere av skolehagen, matkultursenteret samt alle dem som nå opplever området som avstengt og privat.

Kjetil Eriksen, tømrermester for prosjektet